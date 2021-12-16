На примере войны на Кавказе: Зеленский назвал три возможных формата переговоров с Путиным

16 декабря 2021 , 08:52
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Источник:

Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления после саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе заявил о готовности к прямым переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Кроме того, глава государства оценил эффективность нормандского формата.

По словам главы государства, Украина поддерживает проведение переговоров в нормандском формате. Однако сейчас он не имеет эффективности.

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Какой может быть встреча Зеленского и Путина

Владимир Зеленский заявил, что США могут присоединиться к нормандскому формату или создать отдельную платформу для трехсторонних переговоров. Однако никакие переговоры об Украине, по словам президента, не должны проходить без нас.

Кроме того, Зеленский отметил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Единственным условием для этого является желание Кремля. В качестве примера двусторонних переговоров глава государства привел войну в Нагорном Карабахе и встречу президента Азербайджана Ильхама Галиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Зеленского, это была "теплая встреча".

Верим, что так когда-то будет и в войне между Украиной и Россией, между нашими государствами,
– заявил Зеленский.

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Автор: Іван Магуряк