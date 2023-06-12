Оккупантам не до курорта: в Приморске было жарко на базе "Солнечная"

"Горячий сезон" для оккупантов на украинской земле продолжается. В этот раз жарко было во временно оккупированном Приморске Запорожской области на базе отдыха "Солнечная", которую захватили россияне.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. В результате прилета по базе отдыха, в которой находились оккупанты, есть погибшие и раненые.

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Последствия прилета по оккупантам

Иван Федоров рассказал, что в результате прилета по базе, где находились оккупанты, разрушено помещение – кто-то убегал с базы, кого-то забирали кареты скорой помощи. Однако некоторых до сих пор не могут найти под завалами.

Оккупанты захватили сотни баз отдыха в надежде скрыться подальше от адской жары. Не получилось – на украинской земле врагу будет подпекать везде,

– подчеркнул Федоров.

Что происходит в Запорожской области на оккупированных территориях и линии фронта

Украинские воины продолжают наносить удары по скоплениям оккупантов и вражеской технике на временно оккупированной территории, в частности в районах Токмака, Мелитополя и Бердянска.

Кроме того, активно работают партизаны. К примеру, 11 июня представители мелитопольского подполья взорвали железнодорожный мост во временно оккупированной Акимовке. Это важный логистический путь для оккупантов, перевозящих технику и оружие из временно оккупированного Крыма.

На линии столкновения продолжаются бои. У ВСУ уже есть первые серьезные успехи. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши воины в Запорожской области освободили села Лобковое, Левадное и Новодаровку.

В то же время из-за наступательных действий ВСУ россияне взорвали дамбу вблизи Новодаровки на реке Мокрые Ялы. Это повлекло за собой утечку воды и подтопление на обоих берегах реки. Однако в Объединенном пресс-центре сил обороны Таврического направления заверили, что на наступление украинских воинов это не повлияет.

Важно! Удары по врагу и освобождение каждого села и города – это колоссальная работа наших защитников и защитниц. Однако мы не можем просто наблюдать за боями и радоваться хорошим новостям, а мы должны делать все для приближения нашей с вами победы.

В частности, мы должны делать все для того, чтобы покрывать технические потребности наших защитников на передовых позициях. Теперь наш Благотворительный Фонд 24 производит сбор на дроны "с сюрпризом" для Сил Специальных Операций. Цель – 625 тысяч гривен, нужно собрать еще чуть больше 10% суммы. Каждая гривна ускорит этот сбор, поэтому вы можете поддержать наших воинов донатом на: