Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Унаслідок прильоту по базі відпочинку, в якій перебували окупанти, є загиблі та поранені.

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Наслідки прильоту по окупантах

Іван Федоров розповів, що унаслідок прильоту по базі, де перебували окупанти, зруйноване приміщення – хтось втікав з бази, когось забирали карети швидкої допомоги. Однак декого і досі не можуть знайти під завалами.

Окупанти захопили сотні баз відпочинку в надії сховатися подалі від пекельної спеки. Не вийшло – на українській землі ворогу підпікатиме скрізь,

– наголосив Федоров.

Що відбувається у Запорізькій області на окупованих територіях та на лінії фронту

Українські воїни продовжують завдавати ударів по скупченнях окупантів та ворожої техніки на тимчасово окупованій території, зокрема в районах Токмака, Мелітополя та Бердянська.

Крім того, активно працюють партизани. Наприклад, 11 червня представники мелітопольського підпілля підірвали залізничний міст у тимчасово окупованій Якимівці. Це важливий логістичний шлях для окупантів, які перевозять техніку та зброю з тимчасово окупованого Криму.

На лінії зіткнення тривають бої. У ЗСУ вже є перші серйозні успіхи. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші воїни у Запорізькій області звільнили села Лобкове, Левадне та Новодарівку.

Водночас через наступальні дії ЗСУ, росіяни підірвали дамбу поблизу Новодарівки на річці Мокрі Яли. Це спричинило витік води та підтоплення на обох берегах річки. Однак в Об'єднаному пресцентрі сил оборони Таврійського напрямку запевнили, що на наступ українських воїнів це не вплине.