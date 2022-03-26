Принимаю ставки по Чернобаевке, – Ким потролил российских оккупантов

26 марта 2022 , 04:33
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Виталий Ким в телеграмме

Украинские защитники уже 10 раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке. Виталий Ким предложил сделать ставку, когда будет 11 "серия".

Об этом глава Николаевской областной военно-гражданской администрации написал в соцсетях.

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Принимаю ставки по Чернобаевке 1 к 11. Орки, вам по секрету говорю: туда завезли недорогой сахар,
– потролил россиян Виталий Ким.

К слову, Вооруженные Силы Украины уже 10 раз разбили оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

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