Принимаю ставки по Чернобаевке, – Ким потролил российских оккупантов
26 марта 2022 , 04:33Читати новину українською
Источник:Виталий Ким в телеграмме
Украинские защитники уже 10 раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке. Виталий Ким предложил сделать ставку, когда будет 11 "серия".
Об этом глава Николаевской областной военно-гражданской администрации написал в соцсетях.
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Принимаю ставки по Чернобаевке 1 к 11. Орки, вам по секрету говорю: туда завезли недорогой сахар,
– потролил россиян Виталий Ким.
К слову, Вооруженные Силы Украины уже 10 раз разбили оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.Почему у врага нет другого выхода и вынужден возвращаться в деревню – читайте в материале .
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