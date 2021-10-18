"Приняли к сведению": в НАТО отреагировали на заявление России о сворачивании миссии

В НАТО приняли к сведению заявление главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова о прекращении работы миссии России. Однако сообщений об этом не поступало.

В Альянсе не получали официальных обращений от Кремля о прекращении работы представительства Москвы. Об этом говорится в твиттере брюссельского корреспондента "Радио Свободы" Рикарда Йозвяка.

Обратите внимание Россия останавливает работу своего представительства при НАТО и закрывает офис в Москве

"Приняли к сведению комментарии министра Лаврова средствам массовой информации", – отметила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Глава российского МИД Сергей Лавров 18 октября заявил, мол, после закрытия представительства контакты России и НАТО будут поддерживать через посла России в Бельгии.

Россия останавливает работу представительства при НАТО

С 1 ноября Россия прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО в Брюсселе. В то же время страна закроет информационное бюро Альянса в Москве.

Соответствующее заявление Кремля связано с решением альянса отозвать 8 сотрудников России при НАТО. Следовательно, российский МИД закроет представительство в Брюсселе и информбюро в Москве.

В частности, свою работу прекратит главный военный представитель России при НАТО.

Текст публикации Рикарда Йозвяка:

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску по поводу новости о том, что Россия прекратит свою дипломатическую миссию в НАТО: "Мы приняли к сведению комментарии министра Лаврова для средств массовой информации, однако мы не получили ни одного официального сообщения по затронутым им вопросам".