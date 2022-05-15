Принудительная мобилизация на Луганщине: Кремль пошел на крайние меры

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Агрессор оказывает огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Накануне в оккупированном Луганске был зафиксирован кортеж автомобилей, сопровождавший автомобили так называемого "МВД ЛНР". В кортеже был зафиксирован легковой автомобиль, госномер А602ХН, регион 36.

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Московский гость

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в настоящее время в оккупированном Луганске находился так называемый "куратор" из России. Информация о нахождении высокого московского гостя была передана представителям специальных служб Украины.

Следует отметить, что на Луганском направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенного пункта Северодонецк и трассы Лисичанск – Бахмут. Оккупанты осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено в две батальонные тактические группы.

Кроме того, командование оккупационных войск продолжает осуществлять усиленный контроль за состоянием дел в соединениях и частях оперативной группировки на оккупированной территории Луганской области.

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Комиссия по России

В Луганске работает комплексная комиссия ВС РФ по проверке мобилизационных мер и состоянию боевой готовности российских оккупационных войск. Кроме того, осуществляется проверка укомплектованности личным составом частей "2 АК" псевдореспублики в Луганской области.

Напомним, недавно на оккупированных территориях Луганской области находился российский олигарх Евгений Пригожин. Пригожин имеет непосредственное отношение к деятельности ППК "Вагнер" и является человеком, приближенным к российским специальным службам.

Обращаю внимание, что благодаря визиту в оккупированный Первомайск представительной делегации страны-оккупанта аналитическому отделу ГИ "Правое Дело" удалось идентифицировать места базирования участников ПВК "Вагнер". Координаты были переданы украинским специальным службам. ВСУ нанесли огневой удар по выявленным целям.

Ключевые боевые действия сейчас сосредоточены именно в Луганской области. Российские оккупационные войска пытаются оцепить украинских военных в районе Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

Идут бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Украинские защитники наносят достойные удары по российским террористам.

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