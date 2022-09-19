В Мариуполе россияне начали принудительную мобилизацию: мужчин забирают в армию прямо на улице

После успешного контрнаступления ВСУ россияне приступили к принудительной мобилизации в оккупированном Мариуполе. Они буквально "отлавливают" мужчин в ряды своей армии.

Об этом 24 каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, желающих воевать за молодую "республику" нет, поэтому оккупанты заставляют людей к этому.

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Оккупанты возобновили свой военный учет

Андрющенко рассказал, что с начала сентября российские оккупанты фактически возобновили свой военный учет. И сейчас они приступили к принудительной мобилизации в Мариуполе.

А сейчас уже начали забирать людей с улиц, из домов,

– подчеркнул он.

Советник мэра Мариуполя заметил, что никто не хочет воевать за молодую "республику", но местных жителей принуждают к этому.

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Как происходит принудительная мобилизация в Мариуполе

Андрющенко отметил, что мужчин прямо на улице забирают в армию российских оккупантов.

На улицах останавливают мужчин, проверяют документы и забирают потом в армию,

– сказал советник мэра Мариуполя.

Делают это, по его словам, специально созданные группы по "отлову". Это военная комендатура, русские военные и полицаи, перешедшие на сторону врага.

Ситуация в оккупированном Мариуполе: что известно

Враг продолжает перевозить свою технику через временно оккупированный Мариуполь. Горожане уже сообщили, что машины захватчика получили новые отметки.

Ситуация с "фильтрацией" граждан в Мариуполе остается напряженной . оккупанты очень боятся партизан. Известно, что в городе открыли так называемые пункты "фильтрации".

Контрнаступление ВСУ на ряде направлений не останавливает обороты. Неудивительно, что на временно оккупированных территориях растет сопротивление . В Мариуполе, например, местные раз вывесили флаг Украины.

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