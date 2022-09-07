Россияне устроили отдельный бизнес на мобилизации: как живут люди на оккупированных территориях

Оккупированные россией территории и до 24 февраля были настоящими "черными дырами". После начала полномасштабного вторжения жизнь на этих и на новых оккупированных территориях ухудшилась.

Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Александр Демченко. Ранее сообщалось о временно оккупированном Энергодаре, где россия усилила репрессии в отношении местного населения.

Важно У Зеленского объяснили, чем может грозить "эвакуация" от оккупантов

Какая социальная ситуация на оккупированных территориях

Демченко отметил, что с 2014 года и по сегодняшний день на оккупированных россией территориях социальная ситуация остается очень сложной. Происходит постоянный рост цен, повышение уровня безработицы и отток людей.

По отчету ООН 2018 года, оккупированная часть Донбасса была "черной дырой" на карте Европы и территорией с наибольшим оттоком людей оттуда,

– заметил журналист "Донбасс. Реалии".

Люди бегут от мобилизации

По его словам, сейчас к причинам, по которым люди бегут с оккупированных территорий, добавилась еще и принудительная мобилизация. Поэтому многие молодые люди, которые не хотят быть мобилизованными, еще больше мотивируют убегать с этих территорий.

Журналисту "Донбасс. Реалии" удалось пообщаться с несколькими людьми, которые подпадают под мобилизацию или скрываются от нее. Они рассказывают, что в начале войны с марта по июнь были огромные потери среди мобилизованных жителей Донбасса. Тогда россияне активно продвигались вперед и использовали этих людей для разведки расположения позиций ВСУ.

"Мне пришлось услышать реальную историю из первых уст о том, что мобилизованные использовали для разведки огневых позиций украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе", – подчеркнул Демченко.

оккупанты устроили бизнес на мобилизации

Он добавил, что местные жители из-за этого пытаются уехать хотя бы в Россию. И уже оттуда попытаться уехать на территории подконтрольные Украине, в Грузию или страны Евросоюза. Этим пользуются оккупанты и устроили отдельный бизнес на мобилизации.

За определенные деньги представители оккупационных администраций вывозят молодых людей, мужчин с оккупированных территорий в Россию, чтобы их не мобилизовали. Хотя сами же и являются представителями тех военных группировок, которые подконтрольны России,

– подытожил журналист "Донбасс. Реалии".

Демченко о том, как живут люди на оккупированных территориях: смотрите видео

Новости с временно оккупированных территорий Украины: последние события