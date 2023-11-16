Карма догоняет: как оккупанты "благодарят" коллаборантов на Запорожье

На оккупированных территориях Запорожской области россияне проводят скрытую мобилизацию. Таким образом, Кремль пытается быстро и незаметно компенсировать безумные потери на фронте.

Оккупационные власти продолжают брать на "военный учет" мужчин на ВОТ. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что прежде всего российские оккупанты "благодарят" коллаборантов.

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Принудительная мобилизация на Запорожье

Враг постоянно проводит мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях. Однако подход россиян к мобилизации остается неизменным.

По-прежнему, в первую очередь, под мобилизации попадают те, кто добровольно брал российские паспорта, становился на военный учет. То есть признавал оккупационные власти с первых дней вторжения.

Российские захватчики имеют к этим людям больше доверия, ведь понимают, что они не по принуждению пошли на сотрудничество с врагом. Это означает, что коллаборанты идейно считают себя россиянами, поэтому их и мобилизуют.

– сказал Лышенко.

Украинцев, которые до последнего пытались не получить российский паспорт или даже до сих пор всячески избегают этого, не мобилизуют и на фронт не отправляют. Россияне понимают, что эти люди вынужденно остались в оккупации и поддерживают Украину. Впрочем, на украинцев, не ожидавших "русский мир" оккупанты оказывают давление.

В ГУР МО сообщили, что Россия готова к открытой мобилизации. Россияне уже уточнили списки возможных мобилизованных и перевели в электронный учет. Однако в преддверии президентских выборов Кремль боится объявлять полную мобилизацию.

"Зачем им такие в армии, ведь это потенциальные "предатели". Это россияне прекрасно понимают. Поэтому карма находит коллаборантов, откуда они точно не ждали", – отметил депутат Запорожского облсовета.

Кого в первую очередь мобилизуют на оккупированных территориях: смотрите видео

Где самая плохая ситуация с мобилизацией

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что россияне продолжают мобилизацию на ТОТ. Больше всего украинцев враг мобилизует на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Там полномасштабная, тотальная мобилизация идет волна за волной.

Сложная ситуация в аннексированном Крыму. Россияне не доверяют местному населению, поэтому усиливают репрессивные фильтрационные меры. На третьем месте по уровню принудительной мобилизации – Юг Украины. Там оккупанты усиленно проводят принудительную паспортизацию и сразу за ней ставят на учет, готовя к мобилизации человека.

В ГУР отметили, что задача врага на временно оккупированных территориях – повторять те же мобилизационные мероприятия, которые сейчас проходят и на территории страны-агрессора.

Принудительная паспортизация и мобилизация – военные преступления против мирного гражданского населения, которые Украина постоянно фиксирует.