Амнистия после сдачи в плен: военный ВСУ обратился к принудительно мобилизованным на Донбассе

российские оккупанты пытаются пополнить свои ряды принудительной мобилизацией на оккупированных территориях. Таким "солдатам" предлагают сдаваться в плен и сохранить свою жизнь.

Из-за безумных потерь и проваленной мобилизации российские оккупанты набирают в свои ряды всех, кого могут заставить воевать против Украины. Особенно активно они пытаются бросить на штурм позиций ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.

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Тех, кто сдастся в плен, ждет амнистия

Известный блогер из Донецка Виталий Овчаренко, который сейчас служит в ВСУ, призвал жителей Донбасса и Луганщины, которых россияне принудительно мобилизовали в свои ряды, сдаваться в плен. оккупанты не ценят их жизнь и бросают на штурмы, в которых новобранцев ждет только одно – смерть.

Не становитесь пушечным мясом. Сдавайтесь в плен ВСУ. И вы вернетесь к своим семьям. Если вы не знаете, как сдаться в плен – напишите мне, и мы вместе придумаем, как спасти вас. Да, до конца войны вы будете на охраняемой территории, но после войны те, кто сдался через меня, получит амнистию и небольшой условный срок. Вы останетесь живы и увидите свои семьи,

– призвал Овчаренко.

Соцсети Виталия Овчаренко, куда нужно писать для сдачи в плен:

Видео обращения Виталия Овчаренко к принудительно мобилизованным:

Овчаренко пообещал, что амнистию получат все мобилизованные жители Донбасса и Луганщины, сдавшиеся в плен через него.

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