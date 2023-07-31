Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Отметим, что теперь призывной возраст россиян составляет 18 – 30 лет.

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"Финансовая" мобилизация в России

Пока что на территории России принудительной мобилизации не будет, но к ней все готовится. Кремль идет по пути "заливания процесса мобилизации-могилизации деньгами".

"Кто успевает, тот уезжает. Однако большой волны нет. Мы с вами говорили о постоянно увеличивающейся большой зарплате и вездесущей рекламе. Мол, ты не мужчина, если не служишь в армии и не подписал контракт", – сказал российский оппозиционер.

Какая ситуация с мобилизацией в России: смотрите видео

Важно! 13 июня во время встречи с "военкорами" Путин заверил, что пока в стране-агрессоре не будут проводить мобилизацию.

Таким образом, решаются все проблемы, особенно в регионах, где люди получают 25 тысяч рублей в месяц. Нищета помогает Путину вербовать российских солдат на фронт. Поэтому пока принудительной мобилизации, когда хватают за руки и тянут в военкоматы, нет. Однако это совсем не означает, что этого не будет в будущем.

В Кремле надеются на "финансовую" мобилизацию. Но когда закончится живая сила за деньги, тогда будут набирать принудительно. Для этого в России уже готовят законодательство, базу данных и военкоматы,

– отметил Гудков.

По его мнению, в конечном итоге из России запретят выезд всем военнообязанным. Население готовится к тому, что страна-агрессорка находится в состоянии войны с Западом. Вероятно, диктатор Владимир Путин хочет обострить отношения с Польшей, Литвой.

Что известно о мобилизации в России