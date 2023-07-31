Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Отметим, что теперь призывной возраст россиян составляет 18 – 30 лет.
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"Финансовая" мобилизация в России
Пока что на территории России принудительной мобилизации не будет, но к ней все готовится. Кремль идет по пути "заливания процесса мобилизации-могилизации деньгами".
"Кто успевает, тот уезжает. Однако большой волны нет. Мы с вами говорили о постоянно увеличивающейся большой зарплате и вездесущей рекламе. Мол, ты не мужчина, если не служишь в армии и не подписал контракт", – сказал российский оппозиционер.
Какая ситуация с мобилизацией в России: смотрите видео
Таким образом, решаются все проблемы, особенно в регионах, где люди получают 25 тысяч рублей в месяц. Нищета помогает Путину вербовать российских солдат на фронт. Поэтому пока принудительной мобилизации, когда хватают за руки и тянут в военкоматы, нет. Однако это совсем не означает, что этого не будет в будущем.
В Кремле надеются на "финансовую" мобилизацию. Но когда закончится живая сила за деньги, тогда будут набирать принудительно. Для этого в России уже готовят законодательство, базу данных и военкоматы,
– отметил Гудков.
По его мнению, в конечном итоге из России запретят выезд всем военнообязанным. Население готовится к тому, что страна-агрессорка находится в состоянии войны с Западом. Вероятно, диктатор Владимир Путин хочет обострить отношения с Польшей, Литвой.
Что известно о мобилизации в России
- В начале июня в эстонской разведке прогнозировали, что в ближайшее время Россия, вероятно, начнет новую волну мобилизации. Там отметили, что за 9 месяцев в боях за Бахмут страна-агрессорка потеряла 40 тысяч солдат.
- В ГУР рассказывают, что жителей оккупированных территорий заставляют воевать на стороне России путем "вылова" и невыдержанных обещаний. Часто людей забирают прямо с рабочих мест, переодевают в военную форму и сразу отправляют на фронт.
- В целях пополнения военных резервов в России также проводятся различные акции. К примеру, акция "Приведи друга". Оккупант, который приводит в военкомат друга и убеждает его пойти на войну, получает 5 тысяч рублей.