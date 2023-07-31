Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зазначимо, що тепер призовний вік росіян становить 18 – 30 років.

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"Фінансова" мобілізація у Росії

Поки що на території Росії примусової мобілізації не буде, але до неї все готується. Кремль іде шляхом "заливання процесу мобілізації-могилізації грошима".

"Хто встигає, той виїжджає. Проте великої хвилі немає. Ми з вами говорили про велику зарплату, яка постійно збільшується, і всюдисущій рекламі. Мовляв, ти не чоловік, якщо не служиш в армії та не підписав контракт", – сказав російський опозиціонер.

Яка ситуація з мобілізацією у Росії: дивіться відео

Важливо! 13 червня під час зустрічі з "воєнкорами" Путін запевнив, що наразі у країні-агресорці не будуть проводити мобілізацію.

У такий спосіб вирішуються всі проблеми, особливо у регіонах, де люди отримують 25 тисяч рублів на місяць. Злидні допомагають Путіну вербувати російських солдатів на фронт. Тому поки що примусової мобілізації, коли хапають за руки й тягнуть у військкомати, немає. Проте це зовсім не означає, що цього не буде в майбутньому.

У Кремлі сподіваються на "фінансову" мобілізацію. Але коли закінчиться жива сила за гроші, тоді набиратимуть примусово. Для цього у Росії вже готують законодавство, базу даних й військкомати,

– зазначив Гудков.

На його думку, в кінцевому результаті з Росії заборонять виїзд всім військовозобов'язаним. Населення готують до того, що країна-агресорка перебуває у стані війни з Заходом. Ймовірно, диктатор Владімір Путін хоче загострити відносини з Польщею, Литвою.

Що відомо про мобілізацію у Росії