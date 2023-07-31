Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Зазначимо, що тепер призовний вік росіян становить 18 – 30 років.
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"Фінансова" мобілізація у Росії
Поки що на території Росії примусової мобілізації не буде, але до неї все готується. Кремль іде шляхом "заливання процесу мобілізації-могилізації грошима".
"Хто встигає, той виїжджає. Проте великої хвилі немає. Ми з вами говорили про велику зарплату, яка постійно збільшується, і всюдисущій рекламі. Мовляв, ти не чоловік, якщо не служиш в армії та не підписав контракт", – сказав російський опозиціонер.
Яка ситуація з мобілізацією у Росії: дивіться відео
У такий спосіб вирішуються всі проблеми, особливо у регіонах, де люди отримують 25 тисяч рублів на місяць. Злидні допомагають Путіну вербувати російських солдатів на фронт. Тому поки що примусової мобілізації, коли хапають за руки й тягнуть у військкомати, немає. Проте це зовсім не означає, що цього не буде в майбутньому.
У Кремлі сподіваються на "фінансову" мобілізацію. Але коли закінчиться жива сила за гроші, тоді набиратимуть примусово. Для цього у Росії вже готують законодавство, базу даних й військкомати,
– зазначив Гудков.
На його думку, в кінцевому результаті з Росії заборонять виїзд всім військовозобов'язаним. Населення готують до того, що країна-агресорка перебуває у стані війни з Заходом. Ймовірно, диктатор Владімір Путін хоче загострити відносини з Польщею, Литвою.
Що відомо про мобілізацію у Росії
- На початку червня в естонській розвідці прогнозували, що найближчим часом Росія, ймовірно, розпочне нову хвилю мобілізації. Там зазначили, що впродовж 9 місяців у боях за Бахмут країна-агресорка втратила 40 тисяч солдатів.
- У ГУР розповідають, що жителів окупованих територій змушують воювати на боці Росії шляхом "вилову" та недотриманих обіцянок. Часто людей забирають просто з робочих місць, перевдягають у військову форму й одразу ж відправляють на фронт.
- З метою поповнення військових резервів у Росії також проводять різноманітні акції. Наприклад, акція "Приведи друга". Окупант, який приводить до військкомату друга та переконує його піти на війну, отримує 5 тисяч рублів.