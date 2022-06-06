Приоритет – олигархи из списка Forbes: группа Ермака-Макфола разработала план санкций в отношении России

Международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций против России. Документ подробно определяет категории лиц, в отношении которых должны быть введены ограничения. Первыми под санкции попадут олигархи из списка Forbes.

Эксперты считают, что именно индивидуальные санкции помогут усилить давление на руководящие элиты режима, что приведет к прекращению войны России против Украины.

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Так, группа Ермака-Макфола предлагает наложить санкции на те категории лиц, персональные санкции против которых станут самыми болезненными.

Количество потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тысяч физических и 3 тысяч юридических лиц. Немедленный приоритет предоставляется 100 самым богатым людям из списка Forbes .

По мнению группы, особое внимание следует уделить тем олигархам, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех юрисдикциях. Например, это:

Владимир Потанин – владелец "Норильского никеля" и других крупных активов,

Андрей Бокарев – совладелец "Трансмашхолдинга" и других крупных активов,

Искандер Махмудов – совладелец компаний "Трансойл", "Трансмашхолдинг" и т.д.

Предложены следующие категории подсанкционных лиц:

олигархи,

высшие чиновники,

ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев,

российские пропагандисты,

руководство политических партий,

члены семей и доверенные лица всех этих людей.

Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов. В приложении к документу подробно разъясняется, кто относится к соответствующей категории.

Ключевыми санкционными механизмами должны стать:

замораживание активов,

запрет на въезд в страны санкционной коалиции,

прекращение полномочий в западных компаниях.

Важно привлечение максимального количества стран в санкционную коалицию: если лицо попало под санкции в одной юрисдикции, это должно произойти и во всех других юрисдикциях. При этом отмечается роль украинского правительства в принятии любых решений по введению ограничений.

Также следует отслеживать и пресекать любые попытки высших государственных служащих, руководителей корпораций и политиков передавать имущество членам своих семей.

Ранее международная экспертная группа Макфола – Ермака призвала страны Европейского союза ускорить введение полного запрета на импорт российских энергоносителей с целью скорейшего завершения войны в Украину.

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