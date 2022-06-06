Експерти вважають, що саме індивідуальні санкції допоможуть посилити тиск на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни Росії проти України.
До теми В ОП розповіли, які обмеження можуть бути у сьомому пакеті санкцій проти Росії
Так, група Єрмака-Макфола пропонує накласти санкції на ті категорії осіб, персональні санкції проти яких стануть найболючішими.
Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тисяч фізичних і 3 тисячі юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.
На думку групи, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це:
- Володимир Потанін – власник "Норильського нікелю" та інших великих активів,
- Андрій Бокарьов – співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів,
- Іскандер Махмудов – співвласник компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.
Запропоновані такі категорії підсанкційних осіб:
- олігархи,
- найвищі урядовці,
- ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями,
- російські пропагандисти,
- керівництво політичних партій,
- члени сімей та довірені особи всіх цих людей.
Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів. У додатку до документа детально пояснюється, хто належить до відповідної категорії.
Ключовими санкційними механізмами мають стати:
- заморожування активів,
- заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції,
- припинення повноважень у західних компаніях.
Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях. При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень.
Також треба відстежувати та припиняти будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та політиків передавати майно членам своїх сімей.
Раніше міжнародна експертна група Макфола – Єрмака закликала країни Європейського союзу прискорити впровадження повної заборони на імпорт російських енергоносіїв з метою якнайшвидшого завершення війни в Україні.
ЄС затвердив 6-й пакет санкцій: що він передбачає
3 червня в ЄС нарешті ухвалили рішення про прийняття нового 6 пакету санкцій проти Росії. Він значно скоротить можливості Росії вести війну проти України.
- Ембарго на російську нафту. Транспортувати нафту з країни-агресорки морським шляхом відтепер стане неможливо. Втім, нафтопровід "Дружба" – залишається (ним перекачують 2/3 російської нафти до ЄС).
- Відключення від SWIFT. Шостий пакет санкцій передбачає також, що три великі російські банки буде відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT. Мовиться про "Сбербанк", "Московський кредитний банк" та "Російський Сільськогосподарський банк".
- Припинення трансляції пропагандистських каналів. Мовиться про три російські державні канали: "Росія RTR / RTR-Планета", "Росія 24" та TV Centre International. Усіх їх звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації.
- Персональні санкції. Крім того, накладуть персональні санкції на осіб і організації, які мають або можуть мати вплив на продовження російської агресії проти України. Зокрема, мовиться про експорт товарів і технологій, які можуть мати подвійне призначення.
Відео до теми – Євросоюз готує 7 пакет санкцій: чого чекати