Експерти вважають, що саме індивідуальні санкції допоможуть посилити тиск на керівні еліти режиму, що сприятиме припиненню війни Росії проти України.

До теми В ОП розповіли, які обмеження можуть бути у сьомому пакеті санкцій проти Росії

Так, група Єрмака-Макфола пропонує накласти санкції на ті категорії осіб, персональні санкції проти яких стануть найболючішими.

Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тисяч фізичних і 3 тисячі юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes.

На думку групи, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. Наприклад, це:

Володимир Потанін – власник "Норильського нікелю" та інших великих активів,

Андрій Бокарьов – співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів,

Іскандер Махмудов – співвласник компаній "Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо.

Запропоновані такі категорії підсанкційних осіб:

олігархи,

найвищі урядовці,

ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями,

російські пропагандисти,

керівництво політичних партій,

члени сімей та довірені особи всіх цих людей.

Також запропоновано розглянути запровадження індивідуальних санкцій щодо всіх російських спортсменів. У додатку до документа детально пояснюється, хто належить до відповідної категорії.

Ключовими санкційними механізмами мають стати:

заморожування активів,

заборона на в’їзд до країн санкційної коаліції,

припинення повноважень у західних компаніях.

Важливим є залучення максимальної кількості країн до санкційної коаліції: якщо особа потрапила під санкції в одній юрисдикції, це має відбутися і в усіх інших юрисдикціях. При цьому наголошується на ролі українського уряду в ухваленні будь-яких рішень щодо запровадження обмежень.

Також треба відстежувати та припиняти будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та політиків передавати майно членам своїх сімей.

Раніше міжнародна експертна група Макфола – Єрмака закликала країни Європейського союзу прискорити впровадження повної заборони на імпорт російських енергоносіїв з метою якнайшвидшого завершення війни в Україні.

ЄС затвердив 6-й пакет санкцій: що він передбачає

3 червня в ЄС нарешті ухвалили рішення про прийняття нового 6 пакету санкцій проти Росії. Він значно скоротить можливості Росії вести війну проти України.

Ембарго на російську нафту. Транспортувати нафту з країни-агресорки морським шляхом відтепер стане неможливо. Втім, нафтопровід "Дружба" – залишається (ним перекачують 2/3 російської нафти до ЄС).

Транспортувати нафту з країни-агресорки морським шляхом відтепер стане неможливо. Втім, нафтопровід "Дружба" – залишається (ним перекачують 2/3 російської нафти до ЄС). Відключення від SWIFT . Шостий пакет санкцій передбачає також, що три великі російські банки буде відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT. Мовиться про "Сбербанк", "Московський кредитний банк" та "Російський Сільськогосподарський банк".

. Шостий пакет санкцій передбачає також, що три великі російські банки буде відключено від міжнародної платіжної системи SWIFT. Мовиться про "Сбербанк", "Московський кредитний банк" та "Російський Сільськогосподарський банк". Припинення трансляції пропагандистських каналів . Мовиться про три російські державні канали: "Росія RTR / RTR-Планета", "Росія 24" та TV Centre International. Усіх їх звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації.

. Мовиться про три російські державні канали: "Росія RTR / RTR-Планета", "Росія 24" та TV Centre International. Усіх їх звинувачують у поширенні пропаганди та дезінформації. Персональні санкції. Крім того, накладуть персональні санкції на осіб і організації, які мають або можуть мати вплив на продовження російської агресії проти України. Зокрема, мовиться про експорт товарів і технологій, які можуть мати подвійне призначення.

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