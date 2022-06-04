Приоритет – Украина: Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии

Гаубицы Zuzana, которые Словакия передает Украине, предназначались для своей армии. Однако Минобороны страны решило предоставить приоритет в производстве этих гаубиц по заказу для Украины.

Представительница Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова подчеркнула, что срок поставки гаубиц Zuzana в собственные вооруженные силы пока неизвестен.

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Ведь страна предоставила приоритет получению оружия для Украины.

Невозможно определить время, когда 8 гаубиц Zuzana-2 будут доставлены в Вооруженные силы Словакии. Если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет,

– сказала спикер Минобороны.

Отметим, что закупка 25 гаубиц Zuzana 2 была утверждена правительством еще в 2018 году. Но из-за пандемии дату доставки несколько раз переносили. Последние восемь штук должны были быть доставлены к середине декабря 2022 года.

В то же время государственное акционерное общество Konstrukta Defense, принадлежащее Минобороны Словакии, на этой неделе заключило договор на продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2 .

Самоходная пушечная гаубица Zuzana 2 – это автономная система артиллерийского вооружения с самозарядкой, способная обеспечить необходимый эффект стрельбой для поддержки войск в наземных операциях.

Во время визита в Украину президент Словакии Зузана Чапутова пообещала Украине гаубицы Zuzana , а также напомнила, что Словакия уже поставляет для ВСУ зенитно-ракетную систему С-300.

Позиция Словакии в войне России против Украины

Словакия заявляла, что поможет Украине на пути восстановления после войны. Также страна помогает украинским беженцам, покинувшим Родину, спасаясь от войны.

Эта страна готова создать новые маршруты и хабы для экспорта аграрной продукции из Украины, в частности, поможет в экспорте украинского зерна, которое заблокировали российские кафиры.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия . Он добавил, что наша страна должна победить в войне, начатой Россией.

Добавим, что недавно лидер Словакии Зузана Чапутова во время визита в Украину посетила Ирпень и Бородянку , ставшие свидетелями зверств российских оккупантов. Словацкая делегация была шокирована увиденным там.

Владимир Зеленский ранее говорил, что президент Словакии и президент Польши делают все, чтобы убедить европейские страны в необходимости принятия Украины в ЕС.

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