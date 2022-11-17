Орбан не в той позиции, чтобы ставить ультиматум, – Климкин о приостановке нефтепровода "Дружба"
Украина приостановила перекачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию из-за проблем с электроэнергией. Орбан созвал совбез, но он не в той позиции, чтобы ставить ультиматумы.
Такое мнение 24 каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Ранее сообщалось о том, что Евросоюзу невыгодно исключать Венгрию.
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Орбан не в той позиции, чтобы ставить ультиматумы
Климкин рассказал, что созыв венгерского совбеза после приостановки нефтепровода "Дружба" не был связан с ультиматумами Украины, поскольку:
- Орбан не в той позиции, чтобы ставить ультиматумы.
- Кто собирается их не то, что делать, но и рассматривать?
- Обязанность Венгрии сейчас солидарно с Евросоюзом и НАТО нам помогать.
Не ставить "палки в колеса" по санкциям, по новым рассматриваемым пакетам. Здесь позиция Венгрии не должна быть "бетонной". А потом пусть собирает какие-либо советы, пусть собирает правительство, нам абсолютно безразлично,
– отметил эксминистр иностранных дел Украины.
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Мы знаем, кто виноват в том, что электричества нет
Он продолжил: мы знаем, кто виноват в том, что электричества нет, что нас лишают основных вещей, которые действительно составляют человеческую жизнь. Это вода, электричество. Орбан должен разговаривать с Путиным.
"А ультиматумы… Какие там могут быть ультиматумы? Я вообще об этом даже представления не имею в отношении Венгрии, так что пусть успокоится здесь", – заметил Климкин.
Новости Венгрии: последние события
- Транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба" 15 ноября остановили. Поэтому в Венгрии решили созвать заседание совета обороны.
- Венгрия постоянно блокирует санкции ЕС против России. Вряд ли это прямое указание Путина, это позиция лично Орбана, на которой на самом деле и держатся его рейтинги.
- Венгрия не будет участвовать в тренировочной миссии для украинских бойцов и не будет ее финансировать. Будапешт воздержался во время голосования по принятию решения о тренировочной миссии для украинских сил.