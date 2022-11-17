Орбан не в той позиции, чтобы ставить ультиматум, – Климкин о приостановке нефтепровода "Дружба"

Украина приостановила перекачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию из-за проблем с электроэнергией. Орбан созвал совбез, но он не в той позиции, чтобы ставить ультиматумы.

Такое мнение 24 каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Ранее сообщалось о том, что Евросоюзу невыгодно исключать Венгрию.

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Орбан не в той позиции, чтобы ставить ультиматумы

Климкин рассказал, что созыв венгерского совбеза после приостановки нефтепровода "Дружба" не был связан с ультиматумами Украины, поскольку:

Орбан не в той позиции, чтобы ставить ультиматумы.

Кто собирается их не то, что делать, но и рассматривать?

Обязанность Венгрии сейчас солидарно с Евросоюзом и НАТО нам помогать.

Не ставить "палки в колеса" по санкциям, по новым рассматриваемым пакетам. Здесь позиция Венгрии не должна быть "бетонной". А потом пусть собирает какие-либо советы, пусть собирает правительство, нам абсолютно безразлично,

– отметил эксминистр иностранных дел Украины.

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Мы знаем, кто виноват в том, что электричества нет

Он продолжил: мы знаем, кто виноват в том, что электричества нет, что нас лишают основных вещей, которые действительно составляют человеческую жизнь. Это вода, электричество. Орбан должен разговаривать с Путиным.

"А ультиматумы… Какие там могут быть ультиматумы? Я вообще об этом даже представления не имею в отношении Венгрии, так что пусть успокоится здесь", – заметил Климкин.

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