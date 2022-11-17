Таку думку 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше повідомлялось про те, що Євросоюзу невигідно виключати Угорщину.
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Орбан не в тій позиції, щоб ставити ультиматуми
Клімкін розповів, що скликання угорського радбезу після призупинення нафтопроводу "Дружба" не було пов'язано з ультиматумами Україні, бо:
- Орбан не в тій позиції, щоб ставити ультиматуми.
- Хто збирається їх не те, що виконувати, а й розглядати?
- Обов'язок Угорщини саме зараз солідарно з Євросоюзом і НАТО нам допомагати.
Не ставити "палиці в колеса" по санкціях, по нових пакетах, які зараз розглядають. Тут позиція Угорщини не має бути "бетонною". А потім нехай збирає будь-які ради, нехай збирає уряд, нам абсолютно байдуже,
– зазначив ексміністр закордонних справ України.
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Ми знаємо, хто винен у тому, що електрики немає
Він продовжив: ми знаємо, хто винен у тому, що електрики немає, що нас позбавляють основних речей, які насправді складають людське життя. Це вода, електрика. Тож, Орбан має розмовляти з Путіним.
"А ультиматуми… Які там можуть бути ультиматуми? Я взагалі про це навіть гадки не маю щодо Угорщини, тож хай заспокоїться тут", – зауважив Клімкін.
Новини Угорщини: останні події
- Транспортування нафти через нафтопровід "Дружба" 15 листопада зупинили. Через це в Угорщині вирішили скликати засідання ради оборони.
- Угорщина постійно блокує санкції ЄС проти Росії. Навряд це є прямим вказівками Путіна, це позиція особисто Орбана, на якій насправді і тримаються його рейтинги.
- Угорщина не братиме участі у тренувальній місії для українських бійців та не буде її фінансувати. Будапешт утримався під час голосування щодо ухвалення рішення про тренувальну місію для українських сил.