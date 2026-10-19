"Никакой паузы не было": Рубио опроверг информацию о приостановке обмена разведданными с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекращал передавать Украине разведывательную информацию и никакой паузы не было. Так он ответил на недавние слова Владимира Зеленского о несколькодневной приостановке обмена данными.

Американский чиновник прокомментировал ситуацию во время беседы с журналистами 19 октября. Рубио подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на завершении войны, и добавил, что Вашингтон ожидает того же от России.

Что сказал Рубио

Журналисты спросили госсекретаря о сбое в системе раннего предупреждения, который произошел прошлой ночью.

Рубио отказался подробно комментировать этот инцидент.

В то же время он отметил, что несколько ночей назад якобы возникла проблема с программным обеспечением, которую уже изучало Европейское командование ВС США.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью американским СМИ рассказал, что обмен разведданными с США не работал три дня. По его словам, именно Вашингтон располагает эксклюзивной информацией о запусках баллистических ракет.

Впоследствии обмен якобы возобновился, но ненадолго. 19 октября российские войска провели атаку на Киев баллистическими ракетами. Украинская сторона снова не получила от США уведомления о запусках.