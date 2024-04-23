Приостановка работы консульств: что делать украинцам за границей

МИД поручил руководителям всех дипломатических учреждений Украины с 23 апреля приостановить предоставление всех консульских действий в отношении граждан призывного возраста. Как теперь действовать украинцам за рубежом, как получить необходимые услуги - рассказываем далее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о том, что Кулеба подтвердил информацию о приостановлении консульских услуг для мужчин призывного возраста отметив, что пребывание за рубежом не освобождает от обязанностей перед Родиной.

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Поэтому, прежде всего это необходимо для установления справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

Как теперь быть украинцам за рубежом

Поскольку мужчины за рубежом без военно-учетных документов (билета или удостоверения) не смогут ни оформить паспорт или загранпаспорт, ни воспользоваться консульскими услугами.

То, для того, чтобы избежать неприятностей, они должны обновить персональные данные в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации.

Сделать это можно по телефону или через электронную почту ТЦК. Или же можно будет оформить паспорт только с одновременным обновлением данных.

Исключения

Норма не применяется к таким консульским случаям:

при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;

при совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;

второй из родителей этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за рубежом.

Важно! В МИД пообещали вскоре предоставить уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона о мобилизации и после вступления его в силу.

Заметим, что закон о мобилизации вступает в силу через месяц с момента его опубликования, а именно – с 18 мая. Все граждане призывного возраста должны обновить свои данные в срок 60 дней.

Что этому предшествовало

Утром 23 апреля в украинском консульстве в Польше сообщили, что приостановили прием документов для мужчин призывного возраста. Аналогичное заявление сделали и в украинском консульстве в Барселоне.

В Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис" сообщили, что также приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Выдают документы только детям до 12 лет, ведь там отсутствует биометрическая верификация.

В то же время подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.