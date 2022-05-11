Приплели США: в ОП отреагировали на свежие фейки России по поводу "голодомора" в Украине

В России был создан новый бессмысленный фейк войны в Украине. Уверяют, мол, США устраивают "голодомор" для украинцев. На это вранье уже отреагировали в Офисе Президента.

Подробнее о жалком фейке россиян о "голодоморе" в Украине рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в соцсети.

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Он говорит, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин выразил очередное зверское мнение.

"В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как быстрее вернуть деньги, устраивая в Украине голодомор", – с пафосом написал Володин. Речь идет о намерении Украины продавать излишки зерна на глобальном рынке. Что объективно, верно и ответственно. Украина же – не Россия,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП иронизирует слова Володина о том что после 77 дней войны мир верит в "победу России".

"Все с восторгом наблюдают, как "вторая армия мира" и ее иконостасные генералы активно борются за небольшую свиноферму в одном из сел Харьковской области и вскоре возьмут ее. Или не возьмут. Или "высокоточную" ракету запустят от злобы", – сказал он.

Спикер Госдумы также заявил, что Украина и мир, а не российские крылатые ракеты, уже 77 дней разрушают нашу инфраструктуру, включая порты, пункты перевалов, склады, чтобы хоть как-то насолить миру не снабжением зерна.

Володин лжет, что весь мир интенсивно "закредитовывает" Украину беспроцентными деньгами, объемной гуманитарной помощью, чтобы создать здесь проблемы.

В то же время Подоляк заверил, что у россиян сейчас в тренде "негативный рост", "война – это мир" и особенно яркий "мы никогда ни на кого не нападали". "И да, Россию настолько сейчас "любят" в мире, что с ней быстро разрывают все контракты", – отметил он.

Советник главы ОП признается, что российский психиатрический батальон просто поражает своим интеллектом, "адекватностью", разносторонней склонностью к вербальным извращениям и изысканным пристрастием к катастрофическому идиотизму.

К слову, ранее росСМИ заявляли, что "несмотря на то, что генштаб Украины был против самоубийственной атаки на Змеиный, по совету британских консультантов Владимир Зеленский отдал приказ о проведении операции на острове". Но это все выдумки пропагандистов.

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