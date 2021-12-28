Природные катастрофы в этом году нанесли более 170 миллиардов долларов ущерба
Источник:The Hill
В 2021 году произошло 10 серьезных природных катастроф. Они нанесли экономике ущерб на сумму более 170 миллиардов долларов.
В докладе благотворительной организации "Христианская помощь" отметили, что ущерб от климатических изменений в этом году был серьезным.
Кстати В Испании официально заявили о завершении извержения вулкана на Канарах
Реальный ущерб может быть выше
Рассчитанные данные касаются убытков, которые подлежат возмещению по страхованию. Поэтому реальные цифры могут быть гораздо больше. В то же время финансовые потери от стихийных бедствий обычно оказываются выше в более богатых странах именно из-за страховки и более дорогой недвижимости.
К слову, в 2021 году убытки стали на 20 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году.
О каких катастрофах идет речь
Наиболее убыточные катастрофы из десяти произошли в США и Европе. Среди них назвали ураган "Ида", который в августе охватил юг и восток США. Ущерб от него составил 65 миллиардов долларов.
На втором месте – наводнения в Европе в июле. Они обошлись в 43 миллиарда. На третьем – февральский снежный шторм в Техасе – 23 миллиарда.
Последние стихийные бедствия в мире
- 10 и 11 декабря серия торнадо пронеслась по 5 американским штатам, больше всего пострадал Кентукки. Президент Джо Байден назвал события 10 и 11 декабря одним из величайших стихийных ударов в истории страны. В штате ввели чрезвычайное положение.
- Тайфун Рай бушевал на Филиппинах с 16 декабря. Скорость ветра достигала 260 километров в час с порывами более 300 километров в час. Погибли около 400 человек.
- Сильные дожди и ливни повлекли за собой мощные наводнения на северо-востоке Бразилии. В штате Баия пришлось временно переселить 11 тысяч человек. Жертвами стихии стали не менее 17 человек.