Природные катастрофы в этом году нанесли более 170 миллиардов долларов ущерба

В 2021 году произошло 10 серьезных природных катастроф. Они нанесли экономике ущерб на сумму более 170 миллиардов долларов.

В докладе благотворительной организации "Христианская помощь" отметили, что ущерб от климатических изменений в этом году был серьезным.

Кстати В Испании официально заявили о завершении извержения вулкана на Канарах

Реальный ущерб может быть выше

Рассчитанные данные касаются убытков, которые подлежат возмещению по страхованию. Поэтому реальные цифры могут быть гораздо больше. В то же время финансовые потери от стихийных бедствий обычно оказываются выше в более богатых странах именно из-за страховки и более дорогой недвижимости.

К слову, в 2021 году убытки стали на 20 миллиардов долларов больше, чем в прошлом году.

О каких катастрофах идет речь

Наиболее убыточные катастрофы из десяти произошли в США и Европе. Среди них назвали ураган "Ида", который в августе охватил юг и восток США. Ущерб от него составил 65 миллиардов долларов.

На втором месте – наводнения в Европе в июле. Они обошлись в 43 миллиарда. На третьем – февральский снежный шторм в Техасе – 23 миллиарда.

Последние стихийные бедствия в мире