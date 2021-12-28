У доповіді благодійної організації "Християнська допомога" зазначили, що збитки від кліматичних змін цього року були серйозними.
До речі В Іспанії офіційно заявили про завершення виверження вулкану на Канарах
Реальні збитки можуть бути вищими
Дані, які розрахували, стосуються збитків, що підлягають відшкодуванню зі страхування. Тож реальні цифри можуть бути набагато більшими. Водночас фінансові втрати від стихійних лих зазвичай виявляються вищими у багатших країнах саме через страховку та дорожчу нерухомість.
До слова, у 2021 році збитки стали на 20 мільярдів доларів більшими, ніж минулого року.
Про які катастрофи мовиться
Найбільш збиткові катастрофи з десяти сталися у США та Європі. Серед них назвали ураган "Іда", який в серпні охопив південь та схід США. Збитки від нього склали 65 мільярдів доларів.
На другому місці – повені в Європі в липні. Вони обійшлись у 43 мільярди. На третьому– лютневий сніговий шторм у Техасі – 23 мільярди.
Останні стихійні лиха у світі
- 10 та 11 грудня серія торнадо пронеслась 5 американськими штатами, найбільше постраждав Кентуккі. Президент Джо Байден назвав події 10 та 11 грудня одним з найбільших стихійних ударів в історії країни. У штаті ввели надзвичайний стан.
- Тайфун Рай вирував на Філіппінах з 16 грудня. Швидкість вітру сягала 260 кілометрів на годину з поривами понад 300 кілометрів на годину. Загинули близько 400 людей.
- Сильні дощі та зливи спричинили потужні повені на північному сході Бразилії. У штаті Баїя довелось тимчасово переселити 11 тисяч осіб. Жертвами стихії стали щонайменше 17 осіб.