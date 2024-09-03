Пришлось ампутировать часть руки: медики борются за жизнь 14-летней девочки из Херсона

Сегодня утром российская армия атаковала жилую застройку в Херсоне. В результате "прилета" по одному из домов крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девушка.

"Скорая" доставила ее в больницу, где у нее диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги. К сожалению, ребенку пришлось ампутировать часть руки. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь.

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В Херсоне 14-летней девочке ампутировали часть руки

С самого утра врачи борются за жизнь 14-летней девочки, которая пострадала из-за сегодняшнего российского обстрела. По состоянию на сейчас она находится в тяжелом состоянии, ребенок потерял полтора литра крови.

Из-за значительных травм врачам пришлось ампутировать часть одной руки. Для стабилизации состояния тяжелораненой понадобится некоторое время. Для дальнейшего лечения, вероятно, девочку эвакуируют в другой регион.

Я искренне благодарен медработникам, которые все это время находятся рядом с ребенком и не дали России оборвать еще одну детскую жизнь. Желаю девочке скорейшего выздоровления. И в очередной раз призываю родителей не подвергать опасности малышей,

– написал Прокудин.

Незадолго до этого сообщали, что страна-агрессор атаковала Херсон сегодня, 3 сентября, около 4 утра. Враг ударил по дому. Ранее руководитель ОВА сообщал, что российские войска за сутки обстреляли 15 населенных пунктов Херсонщины.