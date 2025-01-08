"Не продается": в Дании решительно отреагировали на желание Трампа купить Гренландию

Будущий президент США Трамп не скрывает своего желания купить остров Гренландию, захватить Панамский канал и сделать Канаду еще одним штатом. На планы политика относительно будущего гренландцев отреагировали в Дании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал TV2. К слову, Гренландия до 1953 года была датской колонией и до сих пор остается самоуправляемой территорией этой страны, но с 2009 года имеет право на выбор независимости и даже несколько лет назад представила проект конституции.

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Как в Дании и Панаме реагируют на заявления Трампа

Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия "не продается", а ее будущее должны определять сами жители острова.

Гренландия не продается. Важно, чтобы будущее Гренландии определяли сами гренландцы, а не еще кто-то,

– сказала она.

Фредериксен не поддерживает идеи "смены Гренландией своего владельца", а также призвала сохранять спокойствие по этому вопросу.

В Панаме также отреагировали на заявления Трампа, который говорил о захвате Панамского канала военным путем.

Глава МИД Хавьер Мартинес-Ача Васкес отметил, что Панамский канал без каких-либо обсуждений принадлежит Панаме, передает BBC.

"Суверенитет нашего канала не подлежит обсуждению и является частью нашей истории борьбы", – сказал он.

Васкес также напомнил о позиции президента Панамы Хосе Рауль Мулино, который отметил, что "каждый квадратный метр" канала и прилегающей территории принадлежал и будет принадлежать только его государству.

Панамский канал – это судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Он был открыт в 1920 году и строился под эгидой США. Штаты контролировали его до 31 декабря 1999 года, после чего канал передали Панаме.