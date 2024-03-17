Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он убежден, что Россия имеет протестный ресурс, но он должен быть с оружием.

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Борьба должна быть с оружием

"Путинский режим ведет преступную войну и мирными методами бороться с ним совсем нет смысла", – отметил Эйдман.

Все, кто без оружия в руках пытается преодолеть Путина, в конце концов заканчивают одним – гибелью. Преступники понимают только язык силы, поэтому только за силовым сопротивлением путинскому режиму будет будущее, убежден политолог.

Я не исключаю, что не дай Бог, если война затянется, в составе Вооруженных Сил Украины появятся более мощные подразделения российских добровольцев, некая "армия свободной России", которая будет воевать против путинской агрессии,

– предположил Эйдман.

Кто может присоединиться к добровольцам

Сейчас добровольцы продолжают боевые действия в приграничных населенных пунктах России. Однако ресурсное их усиление стоит искать не там, а в эмиграции, считает социолог. Ведь за время полномасштабной войны против Украины за границу выехало около миллиона россиян.

Я думаю, что есть сотни тысяч молодых мужчин, которые могут воевать и я думаю, что это и есть ресурс для армии освобождения России. Этот ресурс может быть реализован, люди могут добавиться к такой армии, но не хватает активности и воли лидеров эмиграции,

– отметил Эйдман.

Этим людям давно уже стоит переходить от "вегетарианских" методов, вроде акций "в полдень против Путина". Ведь никакого результата мирные акции не будут иметь, поэтому придет время и больше людей, которые хотят противостоять Путину, поймут, что единственный реальный метод борьбы с ним – это силовое сопротивление. И добровольческие формирования россиян непременно будут расширяться.

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