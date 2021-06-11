Притула не знает, как руководить партией, для этого надо иметь опыт, – нардеп от "Голоса"

Сергей Притула заявил, что уходит из партии "Голос". Его коллеги уважают такое решение, ведь уверены, что шоумен не мог бы руководить партией.

Такое мнение высказал нардеп от партии "Голос" Андрей Осадчук в программе "Перекрестный допрос". Он благодарен Притуле за то, что тот "решил выйти из этой драки".

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"Он еще зимой четко объявил, что хочет возглавить партию и это его амбиция. Хотя я точно знаю, что он не знает, как руководить партией, для этого надо иметь специальный опыт и талант", – заверил Осадчук.

По его словам, Притула не смог бы консолидировать достаточное количество сторонников в рамках "Голоса", поэтому принял правильное решение.

Притуле придется соревноваться с Порошенко, – Осадчук

Председатель фракции Ярослав Железняк предполагал, что, вероятно, Притула хочет создать новую политсилу.

"Если он хочет продолжать карьеру – хорошо. Однако, я думаю, ему будет сложно это делать, ведь он западноукраинский типаж и будет пересекаться с электоральной нишей Петра Порошенко. Ему придется с ним конкурировать. Однако каждый имеет право на свой проект, на лидерство", – пояснил Осадчук.

Сергей Притула заявил о выходе из "Голоса" в фейсбуке еще 7 июня. Однако до сих пор руководство партии не получило соответствующее заявление от политика.

"Перекрестный допрос" с Андреем Осадчуком: видео