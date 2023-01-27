Притула объявил срочный сбор для военных на Донбассе

Ведущий и волонтер Сергей Притула объявил новый сбор на приобретение дронов Mavic3 fly more combo. Они срочно требуются на фронте.

27 января благотворительный фонд Сергея Притулы запустил сбор для приобретения дронов Mavic на бахмутско-северское направление. В общей сложности требуется 430 таких дронов.

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Нужно собрать более 900 тысяч евро

Организация Сергея Притулы планирует закупить 430 дронов Mavic 3 fly more combo. Общая стоимость партии – 938 500 евро.

Они будут переданы украинским военным, охраняющим Украину на бахмутско-северском направлении. Временный лимит сбора – чем быстрее,

– сказал Притула.

Mavic 3 – первое, что просят военные

Сергей Притула подчеркнул, что ситуация в этом направлении очень сложная и потребность в этих дронах колоссальная. Наши военные активно ими пользуются, но дроны на войне долго не живут. По запросам защитников Mavic 3 занимает первое место.

Он уточнил, что если удастся быстро собрать деньги, дроны зайдут в Украину в течение месяца.

Вместо того, что удастся собрать поверх необходимой суммы, пойдет на закупку приборов ночного видения. Они тоже очень дорогие, но наши защитники очень их просят.

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