Притворился чемоданом, чтобы "откосить" от армии: на границе нашли 19-летнего нарушителя

На территорию Словакии пытался незаконно попасть 19-летний парень. Он попытался скрыться между чемоданами в микроавтобусе, однако находчивость успешного результата не принесла.

Такую странную находку в одном из транспортных средств встретили военнослужащие Чопского отряда. Произошел случай в пункте пропуска "Малый Березный".

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В багажнике пограничники встретили молодого человека

Во время осмотра микроавтобуса на украинской регистрации сотрудники ГНСУ заметили, что в багажнике кто-то есть. Юноша прикрылся чемоданами и залез под сиденье, чтобы его не заметили.

Как оказалось, незаконно попасть на словацкую территорию хотел 19-летний житель Закарпатской области. На место сразу вызвали полицейских. Пункт пропуска горе-путешественник и водитель микроавтобуса бросили уже в сопровождении следователя.

Парня привлекут к административной ответственности

После завершения следственных действий правонарушителя привлекут к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, водителю направят сообщение об обнаружении возможного уголовного преступления.

Смотрите видео, как нашли парня под чемоданами:

Мужчинам 18 – 60 лет нельзя уезжать из Украины

Отметим, что на время действия военного положения из Украины нельзя выезжать мужчинам в возрасте 18 – 60 лет. Ранее в Верховной Раде говорили, что возможны обсуждения для ослабления этой нормы.

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Еще больше курьезных случаев на границе:

На Закарпатье действовала целая группа людей , организовавших бизнес на переправке ухилянцев за границу. Более того, "предприниматели" пользовались тепловизорами, чтобы отслеживать движение пограничников.

Мужчин, которые больше всего боялись попасть в армию, перевозили через реку надувной лодкой. За такие услуги брали по 5 – 6 тысяч евро.

А в Одесской области 26-летний мужчина придумал еще более оригинальный способ. Он переоделся женщиной, чтобы пересечь границу и попасть в Молдову.

Манипуляция не прошла: мошенника "раскусили" пограничники. На правонарушителя составили протокол и сообщили о нем территориальному центру комплектования.

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