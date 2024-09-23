Заставляют писать "доносы" на соседей: как живут украинцы на оккупированной части Донецкой области

Жителей оккупированной Донецкой области просят писать "доносы" на своих соседей. Такие действия российских спецслужб проходят под эгидой "борьбы с экстремизмом". Россияне и раньше использовали эту систему.

Однако сегодня, как рассказал в эфире 24 Канала директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, враг пытается масштабировать схему "доносов" в промышленных масштабах.

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Какова ключевая цель "доносов"

По словам Лисянского, задача системы "доносов" – уменьшить количество проукраински настроенного населения, которое помогает украинским спецслужбам. Уже и въезд запретили, и людей депортируют, и жилье конфискуют, но россияне все равно не понимают, почему не уменьшается количество жителей, которые сотрудничают с Украиной.

Признаками таких лиц, по мнению российских спецслужб, является "экстремизм". Если местные видят что-то "не то", их заставляют писать "доносы" на соседей, которых в перспективе будут судить якобы за шпионаж. Начался репрессивный процесс. Однако все-таки есть первоочередная цель таких действий, отметил директор Института стратегических исследований и безопасности.

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В Донецкую область приехало немало граждан из России, которые ранее не жили на оккупированной территории. Началась система выдачи помещений, которое перед этим забрали у украинцев. Россияне начали присматриваться к жилью, и теперь стремятся создать ложный "донос", чтобы отобрать его. Что характерно, своей цели россияне не достигают.

Так, им приходит очень большое количество жалоб на разных людей. Цель которых прежде всего – чтобы человека арестовали и отобрали квартиру. А не, чтобы выявить агента украинских спецслужб. Действительно страшные вещи начались,

– подчеркнул Павел Лисянский.

На временно оккупированных территориях серьезное противостояние между местными и россиянами. Если проанализировать объявления об аренде квартир, можно заметить, что местные уже пишут прямо, мол, "долговременная аренда квартиры только славянам". Поскольку Россия сейчас массово заселяет чеченцев, дагестанцев и других.