"Приватбанк" возобновил стабильную работу всех сервисов
23 апреля 2022 , 15:58Читати новину українською
Источник:фейсбук Приватбанка
Сегодня, 23 апреля, в работе "Приватбанка" случился сбой. Были перебои и задержки в работе сервисов банка и сети банкоматов.
"Приватбанк" возобновил стабильную работу всех сервисов
Впрочем, уже сейчас банк возобновил стабильную работу всех сервисов. Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".
Детали здесь "Приватбанк" сообщает о сбоях в работе: могут не работать карты, банкоматы и терминалы
Восстанавливаем стабильную работу всех сервисов банка, интернет-банкинга Приват24, сети банкоматов и оплаты картами через торговые терминалы,
– говорится в сообщении.
"Приватбанк" также поблагодарил своих клиентов за понимание.
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