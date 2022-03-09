Привет, 90-е: Россия стремительно превращается в Иран
Источник:фейсбук Дениса Казанского
Центральный банк России запретил снимать со счетов больше 10 тысяч долларов и продавать валюту физлицам. В России вопят, что это новые 90-е.
Но нет. Это гораздо хуже. Потому что в 90-е нищета компенсировалась отсутствием подобных ограничений.
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В 90-х было легче
Кто хотел – тот мог заработать. С валютой не было проблем. Теперь же Россия стремительно превращается в Иран или Венесуэлу. Валюта исчезает.
Это значит, что скоро появится черный рынок, на котором она будет нелегально продаваться по рыночному курсу, а параллельно с этим будет существовать официальный, фейковый курс.
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Те, кто поумнее, уже взвыли, так как поняли, к чему все идет. Вот, например, посты на канале Ксении Собчак.
И это только самое начало. Вы, мрази, дорого заплатите за убийства украинских женщин и детей.
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