Привет оккупантам: ССО поделились фотографиями разбитой вражеской техники

2 апреля 2022 , 10:22
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Командование ССО Украины

Силы специальных операций Украины обнародовали фото очередных российских жестянок, которые уже не будут угрожать украинским городам.

Уничтоженная вражеская техника пойдет на металлолом – российские развалины принесут пользу Украине.

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Командование ССО показало фотографии уничтоженной российской техники. Бронемашины и установки оккупантов больше не будут уничтожать украинские земли.

ССО показало уничтоженную технику россиян / Фото Командование ССО

ССО показало уничтоженную технику россиян / Фото Командование ССО

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Автор: Ярослава Прадід