Разница кардинальная: психолог сравнил новогодние поздравления Зеленского и Путина

Новогоднее поздравление президента – это традиционная коммуникация лидера с народом. Поздравления лидеров двух враждующих стран сыграли значительную роль для обществ, так они воспринимают модель поведения своих лидеров.

Об этом 24 каналу рассказал психолог Валентин Ким. По его словам, приветствия Владимира Зеленского и Владимира Путина очень отличаются по содержанию и значению, а также такие обращения должны ретранслировать состояние общества, но в приветствии Путина есть нюанс.

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Новый формат для Зеленского

Психолог Валентин Ким разобрал новогодние поздравления и сделал выводы об их основе.

Поздравление президента Украины с 2023 годом стало первым поздравлением, в котором он не "играет", а является таким, какой он есть, то есть человек, который находится в контексте современных событий.

Приветствие Владимира Зеленского – это, можно сказать, мощная рефлексия и констатация. Он просто перечислил наши состояния, он просто обратил внимание на то, что мы все вместе пережили,

– отметил Валентин Ким.

По мнению психолога, самым главным в этом приветствии стало то, что президент и народ Украины находятся в едином эмоциональном поле.

Массовка для Путина

В поздравлении Владимира Путина психолог заметил попытки оправдаться. Он отметил контекст, заложенный в обращение, что, мол, они все это делали не зря и не собираются жалеть о начале войны.

Психолог назвал главное отличие в поздравлении Зеленского и Путина: смотрите видео

Также было заметно, что в обращении Путина заложена суть того, что они вроде бы делали все правильно и все это было для того, чтобы Россия отразилась от Запада, напавшего бы на Россию, если бы Россия на него не напала.

Это обращение-оправдание. Это обращение, которое пытается сформировать россиян вокруг ключевого тезиса – "все делается правильно", а такое очень часто говорят тогда, когда есть сомнения,

– отметил Ким.

Массовка позади Путина напомнила психологу обращение четырехлетней давности Бойко-Рабиновича, где также за ними стояли какие-то люди и ничего не делали. В этом Валентин Ким заметил определенный символизм, и сказал, что это значит, что люди должны стоять в форме позади своего лидера и стоять, терпеть и ждать.

В чем проблема российского общества

Валентин Ким рассказал, что перед тем как оценивать ретранслирует ли обращение Путина настроения россиян, следует вспомнить, что российское общество не является субъектом политических отношений. В отличие от украинского, оно не влияет на смену власти.

В России вообще, так сложилось, общество сформировано по принципу "единоначалия" – есть один лидер, которому принадлежит вся полнота власти, который может переложить ответственность на любую часть населения, часть общества и он является единственным субъектом,

– сказал психолог.

С учетом этого психолог делает вывод, что обращение Путина не отражает настроения общества, а отражает представление Кремля о том, какими должны быть настроения общества. По мнению Валентина Кима, российская пропаганда, сделав это обращение, отлично справилась с задачей показать российскому обществу, какой должна быть его роль.

Что не так с обращением Путина