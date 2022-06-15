Привезут главный бонус, – политолог предположил, чего ждать от визита Шольца, Макрона и Драги
Что касается визита трех лидеров – если среди них нет Джонсона, то тогда лидеры Франции, Германии и Италии могут настаивать на мирном соглашении, которое нам не выгодно. Они действительно могут давить на нас, заставлять "понять Путина" – общая тенденция отрицательна.
Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. По его мнению, Драги, Макрон и Шольц могут манипулировать предоставлением оружия в обмен на "сохранение лица Путина".
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Но лидеры этих трех стран могут привезти и бонусы. Думаю, что завтра они озвучат Зеленскому о том, что Украина получит статус кандидата в члены Европейского Союза,
– отмечает политолог.
Как утверждает Николай Давидюк, это действительно положительный нюанс, но вместе с тем лидеры Германии, Франции и Италии могут требовать от уступок и, возможно, сдачи территорий.
Здесь очень важно нашему президенту быть максимально устойчивым, абсолютно публичным и 120% проукраинским, говорит Давыдюк.
Эпопея с визитом Макрона, Шольца и Драги в Киев
- Лидеры Франции и Германии не посещали Украину после начала полномасштабной войны, но постоянно поддерживают связь с президентом Владимиром Зеленским. Также Макрон и Шольц звонят по телефону Путину, за что оказались под критикой.
- 12 июня в СМИ появилась информация, что перед саммитом G7 Макрон и Шольц планируют посетить Украину . После этого в итальянских СМИ сообщили , что к ним присоединится премьер Италии Марио Драги.
- Если Шольц не дал четкого ответа на визит в Украину, то Макрон все-таки должен приехать 16 июня.
- Советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что резидент Франции планирует приехать в Украину 15 июня после того, как совершит визит в Молдову. Вместе с тем, он подчеркнул, что "еще ничего не решено".