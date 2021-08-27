Привитые белорусской вакциной пытались подкупить украинских пограничников

Граждане Беларуси, вакцинированные препаратом "Гам-ковид-вак", пытались попасть в Украину. Они предлагали пограничникам взятку в 50 долларов.

Инцидент произошел вечером 26 августа в пункте пропуска "Сеньковка". Трое иностранцев предоставили пограничникам сертификаты полной вакцинации против COVID-19.

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Впрочем, во время проверки документов пограничники установили, что вакцина "Гам-ковид-вак" белорусского производства не включена в перечень ВОЗ для применения в экстренных ситуациях. Из-за этого иностранцам отказали во въезде на территорию Украины.

Белорусов не впустили

Один из белорусов пытался подкупить пограничников. Он предлагал им 50 долларов в обмен на беспрепятственный пропуск в Украину. Это, конечно, ему не помогло. Пограничники уведомили полицию о предложении предоставления неправомерной выгоды службам. Факт совершения уголовного правонарушения уже зафиксировали, деньги изъяли.

Как иностранцам попасть в Украину