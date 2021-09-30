"С привкусом пропаганды": в газете ОПЗЖ даже в кроссворд "всучили" Россию
Источник:телеграм-канал donetchanyn
"Оппозиционная платформа – За жизнь" продолжает активно использовать пророссийскую пропаганду. Без нее не обошлось даже в кроссворде партийной газеты.
Пророссийская политическая сила ОПЗЖ не упускает ни одного случая напомнить о своих пророссийских позициях.
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Очередная пропаганда от ОПЗЖ
В частности, в партийной газете "Оппозиционной платформы – За жизнь" опубликовали кроссворд. В нем следовало отгадать страну за изображением. На фото "красовался" герб государства-оккупанта с двуглавым орлом и другими атрибутами.
В газете ОПЗЖ даже кроссворд с привкусом рашистской пропаганды,
– подписали фото авторы.
В целом все вопросы этого кроссворда были для начинающих: "Соединенные Штаты Америки", "24 часа", "комната в классе".
В комментариях к сообщению пользователи сети активно выражают недовольство.
Реакция сети на кроссворд пропагандистов
- Кто бы сомневался.
- Где СБУ?
- Сколько еще эта так называемая партия будет в парламенте? Там клеймо на каждом.
- Кроссворд специально для маразматиков разрабатывался?
- Филиал "Единой России" в Украине – по состоянию на сегодня можно уже официально так называть недолюстрированных регионалов из ОПиЗдиЖ.
Кроссворд от пророссийских пропагандистов / Фото donetchanynОбратите внимание! Недавно журналисты зафиксировали на камеру, насколько "идейные" люди приходят на митинги ОПЗЖ. Выяснилось, что по меньшей мере многих из них вознаграждают финансово. Тариф составляет от 400 гривен.