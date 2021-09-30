"С привкусом пропаганды": в газете ОПЗЖ даже в кроссворд "всучили" Россию

"Оппозиционная платформа – За жизнь" продолжает активно использовать пророссийскую пропаганду. Без нее не обошлось даже в кроссворде партийной газеты.

Пророссийская политическая сила ОПЗЖ не упускает ни одного случая напомнить о своих пророссийских позициях.

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Очередная пропаганда от ОПЗЖ

В частности, в партийной газете "Оппозиционной платформы – За жизнь" опубликовали кроссворд. В нем следовало отгадать страну за изображением. На фото "красовался" герб государства-оккупанта с двуглавым орлом и другими атрибутами.

В газете ОПЗЖ даже кроссворд с привкусом рашистской пропаганды,

– подписали фото авторы.

В целом все вопросы этого кроссворда были для начинающих: "Соединенные Штаты Америки", "24 часа", "комната в классе".

В комментариях к сообщению пользователи сети активно выражают недовольство.

Реакция сети на кроссворд пропагандистов

Кто бы сомневался.

Где СБУ?

Сколько еще эта так называемая партия будет в парламенте? Там клеймо на каждом.

Кроссворд специально для маразматиков разрабатывался?

Филиал "Единой России" в Украине – по состоянию на сегодня можно уже официально так называть недолюстрированных регионалов из ОПиЗдиЖ.

Кроссворд от пророссийских пропагандистов / Фото donetchanyn