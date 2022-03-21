Привлечение Россией сирийцев к войне в Украине – это "интересный сигнал для Турции", – Дуда

Россия несет сокрушительные потери в Украине, поэтому набирает сирийских наемников, чтобы также направить их на войну. По мнению президента Польши Анджея Дуды, это "интересный сигнал Турции".

Командование сирийской авиабазы ​​"Хмеймим" имеет указание отправлять в Украину до 300 боевиков ежедневно. Им обещают платить от 300 до 600 долларов в месяц. Первая партия наемников отправилась в Россию 15 марта. В настоящее время украинской разведке известно о 150 отправленных сирийцах.

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Привлечение сирийцев к войне – "интересный сигнал для Турции",

Дуда рассказал, что, по информации президента Украины Владимира Зеленского, на войну прибывают россияне из Сирии и наемники с Ближнего Востока, которые поддерживают страну-агрессорку.

Самыми многочисленными являются сирийцы. В этой ситуации необходима большая помощь НАТО для Украины! Однако это также иллюстрирует слабость России и является интересным сигналом для Турции.

– добавил президент Польши

Вероятно, Дуда намекает на то, что в Сирии уменьшится количество боевиков. Поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может усилить свои позиции, испортив России планы еще и там.

Россия поддерживает силы президента Сирии Башара Асада, а Турция – некоторые оппозиционные группировки. Весной 2020 года страны договорились о деэскалации. Однако, несмотря на договоренности о прекращении огня, нападения повстанцев и российские и сирийские бомбардировки продолжаются. Сирийские и российские самолеты нанесли смертельные воздушные удары по школам, больницам, рынкам и другой инфраструктуре в провинции Идлиб.



Дуда прокомментировал наличие наемников из Сирии в Украине / Скриншот из твиттера

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