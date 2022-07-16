В ВСУ ответили, привлекли ли всех добровольцев к войне против россии

Есть добровольцы, которых до сих пор не мобилизовали. Все потому, что людей привлекают не только количественно. Набирают в соответствии с потребностями определенных специалистов.

При необходимости добровольцев будут вызывать. Их контакты записаны. Об этом рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Кстати Украина усиливает оборону на Севере: Объединенные силы готовы к любым угрозам.

Если доброволец стоит на учете, но его регион не комплектует такими специалистами воинскую часть, то, конечно, он будет стоять в очереди,

– объяснил Горбач.

Также он отметил, что мобилизация не имеет добровольного основания. На законодательном уровне это военная служба по призыву. В то же время добровольная служба проходит по контракту.

Поэтому Горбач добавил, что могут призывать людей, которые не совсем желают этого. Он отметил, что согласно Конституции оборона и защита суверенитета и целостности – это дело всего народа. Защищать государство – это обязанность каждого гражданина.

Что известно о мобилизации в Украине

Военное положение в Украине продлили до 23 августа, следовательно, по меньшей мере, до этой даты будет продолжаться и мобилизация. Ранее отмечали, что процесс будет идти до окончания войны.

В Минобороны рассказывали, что мобилизация идет по плану, однако не назвали точное количество людей, которых еще предстоит призвать. Речь идет о сотнях тысяч.

По закону не установлено точное место вручения повесток. Поэтому мужчинам могут вручать повестки на улице и в других местах.

Однако следует понимать, что вручение повестки не означает, что вас завтра отправят на войну.

Детальнее – в МВД рассказали, что нужно знать о вручении повесток в Украине: видео