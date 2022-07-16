У разі необхідності добровольців викликатимуть. Їх контакти записані. Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Якщо доброволець стоїть на обліку, але його регіон не комплектує такими спеціалістами військову частину, то, звичайно, він буде стояти в черзі,

– пояснив Горбач.

Також він зауважив, що мобілізація не має добровільного підґрунття. На законодавчому рівні це військова служба за призовом. Натомість добровільна служба відбувається за контрактом.

Тому Горбач додав, що можуть призивати осіб, які не зовсім бажають цього. Він зазначив, що, згідно з Конституцією, оборона й захист суверенітету та цілісності – це справа усього народу. Боронити державу – це обов'язок кожного громадянина.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Воєнний стан в Україні продовжили до 23 серпня, відтак щонайменше до цієї дати триватиме й мобілізація. Раніше наголошували, що процес йтиме до закінчення війни.

У Міноборони розповідали, що мобілізація іде за планом, однак не назвали точну кількість людей, яких ще потрібно буде призвати. Мовиться про сотні тисяч.

За законом не встановлене точне місце вручення повісток. Тому чоловікам можуть вручати повістки на вулиці та в інших місцях.

Однак слід розуміти, вручення повістки не означає, що вас завтра відправлять на війну.

Детальніше – у МВС розповіли, що треба знати про вручення повісток в Україні: відео