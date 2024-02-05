Почему европейцы не должны "привыкать" к войне в Украине: Зеленский объяснил

Владимир Зеленский объяснил, что привыкание европейцев к войне в Украине является опасным явлением. Это может привести к тому, что Путин придет со своим войском в страны Европы.

Об этом президент Украины рассказал в интервью итальянскому каналу Rai1. Зеленский также призвал страны Европы оказывать нашему государству всю необходимую поддержку, передает 24 Канал.

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Зеленский объяснил, чем опасно "привыкание" к войне

Комментируя мнение Папы Римского, что мир привыкает к войне России против Украины и снижает свое внимание к конфликту, Зеленский сказал, что сейчас это уже происходит.

Люди привыкают даже к тем вещам, что тысячи украинских детей были депортированы. Сначала это был ужас для Европы. Сначала нам помогали, недавно мы сделали даже международную коалицию,

– объяснил он.

Однако, по словам Зеленского, эмоции проходят, люди привыкают, поэтому даже в Европе начинают звучать несправедливые утверждения, что, мол, "украинским детям может нравиться на территории России".

Президент объяснил, что привыкать к войне можно только на расстоянии, но когда "война приходит к тебе, привыкнуть к ней стопроцентно невозможно и недопустимо".

"Иначе ты проиграл эту войну. Проиграл себя, свой дом, свою семью", – заметил глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что часть украинцев также привыкает к войне, что, по мнению президента, является большой ошибкой.

К некоторым вещам да, но как можно привыкнуть к тому, что гибнут люди, что летят ракеты? Понимаете, это невозможно, и это ненормальная жизнь,

– подчеркнул Зеленский.

По словам президента, когда есть расстояние до фронта, то люди начинают к чему-то привыкать. Но подчеркнул, что такой подход несправедлив к тем, кто сейчас находится на фронте.

Поэтому он призвал "подключить мозг и понять", что "пока фронт там, то фронт может быть уже здесь, где ты, если ты не будешь поддерживать тех, кто на фронте".

"Привыкание" к войне может привести к конфликту в Европе

Зеленский также предостерег европейцев, что привыкание к войне может привести к тому, что она может прийти в Европу. Ведь мир имеет дело с Владимиром Путиным.

"И когда война придет, никто не будет готов. Никто не будет готов так, как Украина, потому что мы давно в войне. Армии Европы не будут готовы. Будет шок. Будет десятки миллионов людей в хаосе, в эмиграции. И куда они будут бежать?" – сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что после начала полномасштабной агрессии России украинцы поехали в европейские страны, где получили убежище. В то же время он спросил, куда все в Европе будут деваться, если туда придет российская армия.

Как они будут защищаться? Где уверенность, что сработает НАТО? Кто об этом говорит? Никто не говорит обществу об этих деталях, но куда все денутся? Будут защищаться. Начнется глобальная война. Иммиграционные процессы и большие потери,

– отметил Зеленский.

В конце концов глава государства подчеркнул, что европейским странам надо заранее сделать несколько шагов, чтобы не рисковать своими странами и людьми. Зеленский также призвал поддерживать Украину, чтобы "Украина остановила их здесь и политически вместе с вами оттеснила их домой".