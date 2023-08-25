Могли узнать много нового: чем важна спецоперация ГУР с российским Ми-8
Главное управление разведки Украины провернуло спецоперацию "Синица" и выманило российского пилота Ми-8 вместе с вертолетом. Эта спецоперация длилась более 6 месяцев и очень успешна для Украины.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Канала почему подобные спецоперации важны для нас, заметив, что выманить врага с техникой и заставить его фактически сдаться на территории Украины – безусловное достижение.
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Почему подобные спецоперации важны
Такие спецоперации помогают явно узнать много определенной информации, в частности:
- расположение вертолетов, самолетов;
- как командование принимает решение, как проводит спецоперации;
- какие борта и экипажи вовлечены и в каком они состоянии;
- какой боевой дух.
Вероятно, с нравственным уровнем в русских войсках существенные проблемы. Если бы в России все шло по "плану", тогда летчик добровольно не сдался бы. Допустим, пилот увидел реальные потери, с которыми сталкивается военная машина, потому пошел на такой шаг.
Мусиенко рассказал, почему спецоперация ГУР важна для Украины: смотрите видео
По словам военного эксперта, это демонстрирует, что распространяется агентурное влияние ГУР на проведение такого уровня операций. Следует помнить, что все спецоперации становятся возможны, когда есть агентура и возможность влиять на определенные решения и получать информацию.
Это проявление того, что привлекается соответствующая агентура и определенные меры для достижения таких решений. Я считаю, что есть основания считать это довольно-таки удачной спецоперацией,
– подчеркнул Мусиенко.
Детали спецоперации ГУР
- Украинской разведке удалось перехватить российский вертолет Ми-8. Он перевозил детали для истребителей, совершил посадку в Харьковской области. Он транспортировал запчасти между российскими авиабазами.
- Вместе с пилотом в вертолете было еще 2 члена экипажа – они не знали, куда улетают. В результате спецоперации двух россиян ликвидировали. Пилот и его семья находятся в Украине – его семью заранее вывезли из России. Вместе с Ми-8 украинская армия получила детали к самолетам Су-27 и Су-30СМ.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов назвал операцию по выманиванию пилота Ми-8 "первой удачной в истории Украины" и выразил надежду, что его ведомство сможет масштабировать ее успех в будущем.