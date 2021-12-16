Признаков "разрядки" не видно, – Столтенберг о ситуации на границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Темой обсуждения стала угроза полномасштабного российского вторжения и перспектива членства Украины в НАТО.

По словам Йенса Столтенберга, НАТО не представляет никакой угрозы для России. В то же время генсек Альянса призвал Кремль к диалогу относительно урегулирования конфликта.

Обратите внимание Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО

Россию пригласили к диалогу

Столтенберг заявил, что НАТО всесторонне поддерживает Украину. С 2014 года Альянс провел большую модернизацию коллективной обороны.

НАТО продемонстрировало возможность отвечать на агрессивные действия России. С 2014 года мы провели укрепление коллективной безопасности. И будем делать все, чтобы защищать членов Альянса,

– заявил Столтенберг.

Россия, по словам генсека НАТО, должна вернуться к дипломатическим путям решения конфликта. Однако, если Кремль решится на полномасштабное наступление – то заплатит за это высокую цену. Столтенберг подчеркнул, члены Альянса готовы говорить с Россией и пригласил Москву на встречу "НАТО – Россия".

Только Украина и члены Альянса решают судьбу вступления

Генсек НАТО подчеркнул, что только Украина и 30 членов Альянса будут решать вопрос членства нашей страны. В Кремле на это решение не имеют права влиять.

Также Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО пристально следит за ситуацией на границе между Украиной и Россией. По его словам, признаков "разрядки" там пока не видно.

Последние заявления о вступлении Украины в НАТО

Вопросы членства Украины в НАТО часто обсуждают в Кремле. Там вступление нашей страны в Альянс считают "красными линиями".

Евроатлантические стремления Украины президент России Владимир Путин раскритиковал во время переговоров с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет внедрять реформы по стандартам НАТО, чтобы добиться членства в Альянсе, поскольку украинцы уже 7,5 лет проливают кровь за право на это.

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