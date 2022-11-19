Европарламент может признать Россию государством-спонсором терроризма: преимущества резолюции

Европарламент 23 ноября будет голосовать за признание России государством-спонсором терроризма. Принятие данной резолюции станет мощным политическим сигналом для всех стран Евросоюза.

Об этом 24 каналу сказал литовский эксперт по вопросам безопасности Марюс Лауриновичюс. Он подчеркнул, что это будет большим переломом в политическом сознании Евросоюза.

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Признает ли Европарламент Россию государством-спонсором терроризма

Лауриновичюс считает, что сейчас очень большие шансы, что за такое решение проголосуют. Ведь уже прошел весь процесс согласования и обычно в таких случаях, если нет согласия, вообще даже не говорят о наличии соответствующей резолюции.

По его словам, в соответствующую резолюцию еще могут быть внесены еще какие-либо поправки. Но, вероятно, она будет принята.

Я думаю, что это политический сигнал всему Евросоюзу,

– подчеркнул Лауриновичюс.

Потому что, пояснил он, Европарламент очень часто в подобных случаях идет впереди хотя бы некоторых отдельных стран в Европейском Союзе.

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Что даст принятие этой резолюции

Лауриновичюс подчеркнул, что принятие такой резолюции станет очень мощным политическим сигналом для других стран ЕС, имеющих более сдержанную позицию и не желающих делать какие-либо резкие заявления, как они объясняют, чтобы еще больше не обострять ситуацию и не развязать третью мировую войну.

Но это мощный сигнал – признать Россию хотя бы, там не говорится террористическим государством, там говорится государством, которое поддерживает терроризм и иногда придерживается каких-то террористических методов,

– сказал литовский эксперт по вопросам безопасности.

Но, резюмировал он, все равно это большой перелом в политическом сознании Евросоюза. Потому что некоторые страны, такие как Литва, Чехия и Эстония, уже приняли соответствующие резолюции.

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