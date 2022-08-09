На какой стадии процесс признания россии спонсором терроризма со стороны США: что говорит Кулеба

Во всем мире ежедневно убеждаются в том, что россия – страна-спонсор терроризма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, на какой стадии признания этого факта в США.

Во время телемарафона Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что над вопросом признания россии страной-спонсором терроризма активно работают. Но еще нужно определенное время.

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Акцент делали еще в начале вторжения

Дмитрий Кулеба отметил, что впервые вопрос признания россии спонсором терроризма он поднял в начале войны. О нем глава МИД пообщался с государственным секретарем США. Кроме того, убеждает министр, эту тему последовательно, а также очень принципиально продвигают как глава ОП Андрей Ермак, так и президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина предоставляет международным партнерам всю необходимую информацию, факты и аргументы. Руководители ведомств делают все возможное для того, чтобы ускорить признание этого факта. Также к борьбе присоединился Конгресс США.

К сожалению, это решение еще не принято, но (оно находится – 24 канала) на продвинутой стадии. Движется в эту сторону Государственный департамент,

– добавил Кулеба.

Глава МИД отметил, что понимает ситуацию в администрации Байдена. Он отметил, что ее представителям следует провести дополнительные дискуссии. И только после этого можно будет принимать решение о признании содействия терроризму россией.

В то же время он подчеркнул, что такое решение было бы наиболее естественной, а также легитимной реакцией Соединенных Штатов на зверства, которые россия делает в Украине.

Риск ядерного терроризма растет

Россия продолжает угрожать всему миру. Для этого враг использует Запорожскую АЭС, захваченную еще в начале марта. Теперь же военные страны-агрессора регулярно обстреливают станцию, продолжают накапливать там свою технику, а также сообщают о минировании объектов.

Все это россияне делают для того, чтобы в очередной раз попытаться давить на стран-партнеров Украины. Мол, хотя бы таким образом удастся заставить представителей нашего государства буквально силой сесть за стол переговоров и договориться с врагом на выгодных последнему условиях.

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