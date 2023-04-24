Просил Путина отсоединить Запад Украины: на Закарпатье осудили фейкового "премьера"

Коллаборант-блогер с начала полномасштабного вторжения России призвал Путина "дебандеризировать, денацифицировать" и разоружить Запад Украины. Для этого он записывал ролики на ютубе.

Также он провозгласил себя "премьер-министром" фейковой "Республики Подкарпатская Русь". В приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области говорится, что мужчина уже имел судимость, пишет 24 Канал.

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За что осудили коллаборанта

Осознавая противоправность своих действий, находясь на территории России, а именно в Москве, разместил в сети публикацию, в которой содержится обращение от имени "русинов" к президенту России с просьбой о создании на территории Западной Украины непредполагаемого Конституцией Украины территориального образования – так называемой "Подкарпатской Руси",

– говорится в решении суда.

Также в приговоре говорится, что он объявил себя "премьером" фейковой "республики".

Кроме того, коллаборант является приверженцем идеи "русского мира" и с 2014 года, находясь в России, оказывал иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также буквально 14 марта он снова записал обращение к Владимиру Путину, в котором призвал не завершать "специальную военную операцию", то есть войну в Украине.

Следует отметить, что на суде коллаборанта не было. Также он не предоставил суду показаний или ходатайств.

Поэтому суд признал коллаборанта виновным в:

посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

государственной измене.

Суд назначил ему наказание в виде 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следует отметить, что суд присоединил частично неотбытое наказание в виде 12 лет тюрьмы по приговору Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

Блогерша из Закарпатья призвала поделить государство

Еще одна блогерша из Закарпатья опубликовала ролик, в котором рассказала, что ничего не получила от Украины, кроме паспорта. Также она призвала создать петицию, чтобы отделить Закарпатскую область от Украины.

Что говорила блогерша из Закарпатья: смотрите видео

Судя по видео, она работает в Чехии. Девушка жаловалась, что в Украине не было возможности заработать на жизнь.

За так называемую блогершу взялась Служба безопасности Украины. Против нее открыли дело. В СБУ заявили, что фигурантка "разгоняла" вражеские нарративы, в которых оскорбляла чувства украинцев, пренебрежительно высказывалась в их сторону. Подробнее о деле – читайте здесь.