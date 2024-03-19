Украина выиграла время: почему страны Европы возвращают призыв в армию, в том числе женщин

Если уж искать какой-то позитив от длительного и, к сожалению, системного политического кризиса в США, то это, безусловно, неожиданный для многих рост лидерства так называемой "Старой Европы". Страны ЕС наконец поняли, что места под американским зонтиком безопасности может оказаться недостаточно. Более того, этот зонтик не спасает от урагана, который имеет потенциал превратиться в идеальный шторм.

Поэтому европейские лидеры начали находить в себе мужество, а в бюджетах – деньги на "оборонку". Также осознание реальности пришло и для обычных граждан ЕС – теперь они живут в реалиях, где им, возможно, придется защищать свой дом и свой образ жизни с оружием в руках.

Именно поэтому во многих странах ЕС пересматривают концепцию "маленького профессионального войска" в пользу массового призыва, ведь война России в Украине четко доказала, что масса до сих пор является важным фактором, если не определяющим. 24 Канал рассказывает, что происходит в странах Европы с призывом и почему это важно.

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Почему Европа так поздно начинает восстанавливать военную машину

Сейчас перед европейскими членами НАТО стоит амбициозная задача – восстановить военную машину, заброшенную за 30 лет после победы в холодной войне. Соперник – тот же, но кроме России в перечень добавляется собственная лень и бюрократия.

Европа действительно расслабилась и сейчас не так много людей хотят служить и защищать свои страны, а те, что есть, желают искать лучшей судьбы.

За два года Европа увидела слабость США и научилась прагматично надеяться на Украину, как на живой щит против России. Но этого мало. Сейчас же ЕС начинает осознавать, что Украина выиграла время, чтобы сделать собственное домашнее задание. И речь не только о тех самых 2% расходов на оборонный бюджет, речь о кардинальных изменениях концепции.

Если говорить о призыве, то говорится уже не столько о вербовке новых военных, сколько о том, чтобы убедить действующих не увольняться. В частности, министр обороны Франции Себастьян Лекорню недавно представил план, чтобы стимулировать военнослужащих оставаться в армии.

Такие разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без призыва,

– сказал Лекорню, упомянув Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Собственно, мы уже это понемногу замечаем:

Так, Польша кардинально увеличивает расходы на оборону,

Латвия вводит обязательную военную службу для мужчин. Теперь в Латвии все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет должны будут отслужить год, в частности те, которые проживают за рубежом. Те граждане Латвии, которые откажутся служить в армии, могут быть оштрафованы или же отправлены в тюрьму.

Хорватия размышляет над возвращением призыва,

Дания расширяет призыв (с 4 700 до 5 000, населения страны – менее 6 миллионов) и планирует ввести призыв женщин.

Опыт Дании и призыв женщин на службу

Сейчас в Дании действует призыв на базе лотереи, на женщин она не распространялась, но они могли пойти служить добровольно. Также датчане хотят увеличить срок службы – с 4 месяцев до 11 месяцев. При этом первые 5 месяцев базовая подготовка, а дальше – специализация.

На 2023 год доля женщин, которые пошли служить добровольно, составляла 25% среди около 4 700 срочников. Также датское правительство на оборонные нужды в следующие 5 лет планирует выделить дополнительные 40 миллиардов крон – около 5,3 миллиарда евро.

Защищать свою страну – это одно из самых почетных дел. Поэтому правительство вносит предложение расширить призыв... Мы предлагаем полное равенство между двумя полами,

– объявила глава правительства Дании Метте Фредериксен и отметила, что такой подход больше соответствовать реалиям современного мира.



Служба в армии в Дании для женщин / Фото Aleksander Klug / Ritzau Scanpix

По словам главы Минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, это означает, что все молодые люди, независимо от пола, могут быть призваны в вооруженные силы и проходить срочную службу на тех же условиях.

"Другими словами, призыв должен соответствовать современным условиям – и нашим фундаментальным ценностям, отражающим наше общество, и угрозам, которые могут перед нами возникнуть", – подчеркнул министр.

Датский опыт относительно службы женщин, кстати, уже заинтересовал и Финляндию, где в новобранцы НАТО ранее призывали только мужчин. Там, в частности, уже началось активное обсуждение реформы для широкого привлечения женщин к обороне.

Стоит понимать, что это сложный и болезненный процесс. А еще – очень дорогой. Ответственное государство должно не только тратить на оружие, логистику и персонал. Оно также должно заботиться и о семьях военных. А это помощь в поиске жилья, доступ к медицинским услугам и уходу за детьми, вся та "социалка", которой так гордятся европейцы.

Изменение концепции: откуда Европа будет брать людей и деньги

Новая большая война вполне реальна, а соответственно и растут расходы. Все это ложится на бюджет, который, как известно, не резиновый, а значит, чтобы что-то где-то взять на оборону, нужно где-то это забрать.

В этой ситуации некоторые евробюрократы начали понимать, что business as usual уже не получится, надо менять подход.

Издание Politico, в частности, подсвечивает проблему цифрами:

В течение 2023 года из Бундесвера уволились 1 537 военных и сейчас общая численность немецкой армии составляет 181 514 человек. Это со всем, то есть с тылами, бюрократией и тому подобное. Действующий план заключается в том, чтобы иметь 203 тысячи, этого показателя планируют достичь на начало 2030-х.

Что тут можно сказать – с таким количеством войска Путин даже не начинает штурм районных центров.

Германия заинтересовалась опытом Швеции

Во Франции военнослужащие остаются в вооруженных силах в среднем на год меньше, чем раньше.А в Великобритании ежегодный дефицит кадров составляет 1 100 военнослужащих, несмотря на то, что правительство заключило контракт с частными компаниями по рекрутингу в армию.

Министр обороны Германии Борис Писториус уже прямо говорит, что армия в 200 000 – это слишком мало. А соответственно это означает, что нужно возвращать призыв, который был отменен во времена правления Ангелы Меркель.

Эта экономия от госпожи Ангелы, кстати, дорого стоила Германии – в мае 2022 года власти вместе с оппозицией согласовали выделение 100 миллиардов евро из бюджета на восстановление оборонных потенций, усыпленных правительством "путинферштейеров".

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Немецкое издание Der Spiegel, в частности, информирует, что министр поручил "до 1 апреля представить варианты модели немецкой военной службы, которая внесет масштабируемый, адаптированный к угрозам вклад в национальную устойчивость".

В качестве образца для примера немцы планируют использовать опыт 32-го члена НАТО – Швеции:

Скандинавы еще в 2017 году вернули призыв и собственный аналог теробороны (ТРО).

В настоящее время в Швеции ежегодно в армию призывают около 10 процентов резервистов, которые получают базовую военную помощь.

Германия рассчитывает масштабировать этот опыт и уже ищет 50 миллиардов евро на восстановление казарм и другой военной инфраструктуры.

Европейская бюрократия – медленная и неповоротливая. Однако она работает и достигает результата. Результат этот фиксированный и устойчивый, а значит, не может быть отката назад. Это также означает, что если ЕС решает развивать армию и военную промышленность, – они сделают это. Да, быстро не будет, но это точно непременно произойдет.