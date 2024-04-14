Будут ли депортировать мужчин призывного возраста из-за границы: в Раде поставили точку

В начале года иностранные СМИ писали о том, что в Украине рассматривают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы. В парламенте рассказали, будут ли депортировать военнообязанных.

В Комитет по вопросам нацбезопасности четко отметили, что никакой депортации мужчин не будет.

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Будут ли возвращать мужчин из-за границы

Так, член Комитета Ирина Фриз объяснила журналистам, что пока нет такого механизма ни в украинском, ни в международном законодательстве, который бы предусматривал депортацию людей во время военного положения из других стран.

В то же время нардеп рассказала, что новый закон о мобилизации введет определенные изменения для украинцев, которые живут за рубежом. Так, только при наличии военно-учетных документов мужчины призывного возраста за пределами Украины смогут оформить паспорта и получить консульские услуги.

Это нововведение, по словам Фриз, нужно только для военного учета, чтобы Минобороны и Генштаб понимали, сколько граждан находится за рубежом.

Нардеп напомнила, что мужчины будут иметь два месяца с момента вступления в силу закона для того, чтобы обновить свои данные. Они смогут сделать это через электронный кабинет. Кроме того, обновление данных будет происходить в ТЦК и ЦПАУ.

Призыв мужчин из-за рубежа: что известно