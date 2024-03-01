Путин утвердил призыв резервистов на 2024 год

Владимир Путин подписал указ о военных сборах российских резервистов на 2024 год.

Официальный интернет-портал правовой информации 1 марта опубликовал указ президента России о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2024 году. Документ вступил в силу с момента публикации, – информирует 24 Канал.

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Плановые сборы резервистов

Согласно указу, резервисты будут проходить сборы в:

вооруженных силах;

войсках нацгвардии;

спасательных военных формированиях министерства чрезвычайных дел;

органах государственной охраны;

Федеральной службы безопасности.

Российские медиа утверждают, что такие сборы "являются частью плановых ежегодных мероприятий, направленных на повышение боевой подготовки резервистов". На основании этого указа Путина мобилизационное управление Минобороны России будет готовить соответствующую директиву, которая поступит в военкоматы регионов.

Важно! Уже в ближайшее время повестки на военные сборы начнут рассылать россиянам, которые находятся в запасе. Делать это будут в бумажном виде.

По словам российских СМИ, участие в сборах, как правило, берут те, кто во время срочной службы или обучения в вузе освоил нужные в армии специальности. Военные сборы касаются и тех, кого освободили от военной службы, и тех, кто получил отсрочку.

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Что важно знать

Традиционно военные сборы в России продолжаются два месяца. Вражеские информационные ресурсы отмечают, что отправлять резервистов на войну против Украины не является законным шагом, поэтому этого якобы никто делать не будет.

Однако следует сказать, что параллельно в Кремле проводят активную рекламу заключения контрактов с министерством обороны. Очевидно, резервистов будут побуждать подписывать соответствующие документы, чтобы вооруженные силы России пополнялись новости бойцами.

С 21 сентября 2022 года в государстве-агрессоре продолжается так называемая частичная мобилизация. Хотя и в информационном пространстве звучало заявление о ее прекращении, однако соответствующего приказа Путин не подписывал.

Собственно, на период мобилизации разорвать контакт с минобороны – невозможно. То есть те россияне, которые пойдут резервистами отправятся на сборы в различные виды войск, а потом решат подписать контакты, не смогут их разорвать.