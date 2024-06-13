Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в сводке для 24 Канала рассказал, что надо мыслить милитаристски. Кроме того, Сырский назвал 2 направления, где враг сосредоточил больше всего сил.

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Милитарное мышление

Черник отметил, что надо мыслить милитаристскими категориями. Наше войско насыщено огромным количеством бывших гражданских людей, которые не имели соответствующей профессиональной подготовки. Надо поднимать уровень профессионализации и готовности к бою.

Очень хорошо, что наконец принят правильный мобилизационный закон, который наконец прописал подготовку всех взрослых мужчин в возрасте с 18 лет. Эффект изменения же самого поля боя зависит только от мастерского применения оружия и его наличия,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Самое главное оружие

По его словам, главным оружием для Украины сейчас будет авиация в достаточном количестве и дальнобойные ракеты в большом количестве. Украине надо разрушать вражескую логистику. Солдаты выигрывают битвы, а войны выигрывает логистика.

"Дальнобойные беспилотники, которые наносят имиджевые удары, например уничтожение Су-57, РЛС "Воронеж-М" – это очень хорошо. Уничтожение пусковых установок С-300 и С-400, но на самом деле в первую очередь надо истреблять железную дорогу. И по-настоящему надо душить Россию в части санкций", – подчеркнул военный эксперт.

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