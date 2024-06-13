Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник у зведенні для 24 Каналу розповів, що треба мислити мілітарно. Крім того, Сирський назвав 2 напрямки, де ворог зосередив найбільше сил.

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Мілітарне мислення

Черник зазначив, що треба мислити мілітарними категоріями. Наше військо насичене величезною кількістю колишніх цивільних людей, які не мали відповідної фахової підготовки. Треба піднімати рівень професіоналізації та готовності до бою.

Дуже добре, що нарешті ухвалений правильний мобілізаційний закон, який нарешті прописав підготовку всіх дорослих чоловіків у віці з 18 років. Ефект зміни ж самого бойовища залежить лише від майстерного застосування зброї і її наявності,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Найголовніша зброя

За його словами, найголовнішою зброєю для України зараз буде авіація в достатній кількості та далекобійні ракети у великій кількості. Україні треба руйнувати ворожу логістику. Солдати виграють битви, а війни виграє логістика.

"Далекобійні безпілотники, котрі завдають іміджевих ударів, як-от знищення Су-57, РЛС "Воронеж-М" – це дуже добре. Знищення пускових установок С-300 і С-400, але насправді в першу чергу треба винищувати залізницю. І по-справжньому треба душити Росію в частині санкцій", – наголоси військовий експерт.

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